Đầu tư thông minh chờ đón cơ hội tương lai

Giới chuyên gia đánh giá, bất động sản nhà ở Việt Nam có nhiều dư địa trong dài hạn, vì vậy có thể tính toán đầu tư để đón đầu cơ hội tương lai.

Tăng trưởng 15%/năm, triển vọng trong 20 năm tới

Thị trường BĐS nhà ở của Việt Nam có nhiều động lực lớn về dài hạn. Trong đó, đáng kể nhất là nhu cầu ở thực rất cao do dân số trẻ và tốc độ đô thị hoá nhanh chóng trong khi nguồn cung hạn chế. Kế đến, do thành quả của đà tăng trưởng kinh tế, tầng lớp trung lưu tiếp tục gia tăng nhanh chóng, tạo nên sức cầu lớn cho phân khúc BĐS nhà ở.

Ông Trương Trí Vĩnh, Phó tổng thư ký thường trực Hội Môi giới bất động sản Việt Nam dẫn chứng với tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm, bất động sản được dự báo triển vọng rất tích cực trong 20 năm tới.

Còn theo thông tin từ Savills Việt Nam, các nhà lãnh đạo, chuyên gia từ nhiều thị trường lớn trên thế giới đều nhấn mạnh sự quan tâm đến thị trường Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, văn phòng và nhà ở. Họ đánh giá Việt Nam là thị trường phù hợp cho kinh doanh đầu tư dài hạn, với rủi ro thấp và tỷ lệ lạm phát được kiềm chế ở mức an toàn.

Vì vậy, trong giai đoạn này, nhà đầu tư có tầm nhìn đã hướng đến các mục tiêu dài hạn hơn nhằm đón đầu tệp khách tương lai. Bên cạnh động lực cho đà tăng giá đều đặn về lâu dài, BĐS vẫn là kênh bảo toàn vốn hiệu quả.

Ông Trương Đức, cố vấn BĐS (Q.1, TP. HCM) đánh giá, các bất động sản có pháp lý minh bạch, ở những khu vực có dư địa tốt, hệ sinh thái tiếp cận được tệp khách hàng cao cấp chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng trong 3-5 năm tới. “Bên cạnh nhu cầu ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu trong nước, sự đổ bộ của chuyên gia, người nước ngoài sẽ là đòn bẩy vững chãi cho thị trường nhà ở” – ông Đức nhấn mạnh.

Về khẩu vị đầu tư, vị chuyên gia này cho rằng, thời điểm này nguyên tắc “bỏ trứng nhiều giỏ” cần được lưu tâm, tuy nhiên nên chọn cùng một chủng loại giỏ hàng mà mình tin tưởng và tiềm năng rõ ràng nhất. Phân tích rõ hơn, ông Đức lấy ví dụ: danh mục đầu tư bất động sản cần tập trung vào sản phẩm có pháp lý rõ ràng và có thể sinh lời ngay, chẳng hạn như nhà phố có thể cho thuê hoặc kinh doanh để tạo ra thu nhập đều đặn.

Fantasy Home - kênh “chia trứng nhiều giỏ”

Trên thị trường hiện nay, phương án “chia trứng nhiều giỏ” được đánh giá là tốt và phù hợp nhất với số đông nhà đầu tư là sản phẩm Fantasy Home của VMI JSC.

Bà Dương Thanh Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, chia sẻ: "Với giải pháp chia nhỏ bất động sản, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn rất nhỏ, hợp lý để để có thể đầu tư ngay. Bên cạnh đó, không ít nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn đa dạng hoá danh mục đầu tư bằng cách bỏ nhiều trứng vào các giỏ khác nhau, nghĩa là đầu tư nhiều suất, nhiều căn cùng một lúc".

Theo đó, thay vì bỏ số vốn vài tỷ đồng, giờ đây nhà đầu tư chỉ cần số vốn bằng 0,5% giá trị bất động sản đã có thể sở hữu suất đầu tư thấp tầng tại 2 dự án là Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown và phân khu The Manhattan (Vinhomes Grand Park, TP.Thủ Đức).

Cụ thể, với một căn thấp tầng Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown có giá hơn 7 tỷ đồng, VMI JSC sẽ chia nhỏ thành 200 suất đầu tư, tương đương mỗi suất chỉ từ 38 triệu đồng. Trong khi với các căn tại The Manhattan, số vốn tương ứng là từ 90 triệu đồng/suất đầu tư. Như vậy, nhà đầu tư có thể chia nhỏ cơ hội, mua nhiều suất đầu tư thuộc nhiều phân khúc sản phẩm từ liền kề, shophouse, biệt thự ở nhiều dự án khác nhau để vừa đảm bảo an toàn vừa đa dạng khả năng sinh lợi.

Để đảm bảo lợi tức cho nhà đầu tư, VMI cũng xây dựng lộ trình tăng giá cụ thể, theo đó mức tăng giá kỳ vọng mà nhà đầu tư có thể nhận về lên tới 15% trong năm đầu tiên, 30% trong năm thứ 2, và lần lượt 45%, 60% và 75% cho các năm sau.

Để linh hoạt cho nhà đầu tư, VMI mang đến lựa chọn thời hạn đầu tư là 3 năm hoặc 5 năm - tùy theo nhu cầu nhà đầu tư. Đồng thời, cam kết lợi nhuận tối thiểu lên 9,5%/ năm cho các nhà đầu tư tiên phong (tham gia trước 30/11/2022) và 8,5%/năm cho các nhà đầu tư thông thường.

Đặc biệt, sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư, VMI JSC sẽ mua lại với cam kết lợi nhuận là 7,5%/năm cho các nhà đầu tư tiên phong và 6,5%/năm cho các nhà đầu tư còn lại.

Theo chuyên gia, lộ trình về kỳ vọng tăng giá của các suất đầu tư VMI đưa ra là có cơ sở, dựa trên lịch sự tăng giá từ những dự án tương đồng. Đơn cử như Vinhomes Ocean Park 1 sau 4 năm mở bán, giá bán bình quân trên thị trường thứ cấp hiện đã tăng từ 150% - 285%, hay biệt thự tại Vinhomes Riverside đã đạt mức trung bình 300 triệu/m2; trong khi phân khu The Manhattan ghi nhận mức tăng giá 150% đến 200% sau hơn 3 năm mở bán.