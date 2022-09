Đấu trí tập 36: Lấy ô tô đi mua hành, Hiếu (Tuấn Anh) thi gan với công an

TPO - Hiếu (Tuấn Anh) biết đang bị công an theo dõi nhưng vẫn "thi gan" bằng cách sai người lấy ô tô đi lại lòng vòng. Âm mưu của Hiếu là ra vẻ "giả giả thật thật" khó lường để tung hỏa mù, sau đó chớp thời cơ mang hết hàng lậu ở kho về bán.

Tập 36 phim Đấu trí xuất hiện một nhân vật mới, đó là vợ của Hoàng Đức- nhân vật do diễn viên Quỳnh Hoa đảm nhận. Phía nhà vợ Hoàng Đức cũng toàn những nhân vật quyền lực, trong đó có chú vợ- chủ của nhiều công ty lớn, trong đó có công ty Hoàng Lộc.

Hoàng Lộc liên doanh với công ty của vợ Đức, vì vậy có khả năng người này "bắt cá hai tay". Tuy nhiên, Đức khẳng định "hai tay như một". Trong khi đó, Đức đang muốn bán gấp cổ phiếu ở TN Mobile vì cho rằng việc dính dáng đến công ty này chỉ đem lại bất lợi. Đức hậu thuẫn vợ chuẩn bị một đề án mới, nhưng cảnh báo trước "đó là việc làm vô ích".

Công ty dược của ông Hùng (NSƯT Hồ Phong) cũng đã chính thức ký kết với quỹ đầu tư Đông An. Lam (Lương Thu Trang) chuẩn bị nhận chức phó tổng giám đốc ở công ty của dượng Hùng. Trong buổi tiệc mừng, chủ quỹ Đông An bất ngờ giới thiệu Nguyên (Anh Vũ)- bạn trai cũ của Lam và cũng là đối tác mới của Hùng Đơn.

Lam tất nhiên không chào đón sự xuất hiện của bạn trai cũ. Trước đó, Nguyên từng đột ngột xuất hiện ở thang máy khu chung cư mà Lam sống khiến cô vừa khó hiểu, vừa bực bội.

Tập 36 phim Đấu trí lên sóng lúc 21h ngày 6/9 trên kênh VTV1.