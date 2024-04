Đâu là ‘bước ngoặt’ giúp Viettel Cloud chinh phục khách hàng Việt Nam?

Ra đời không phải để cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài mà chọn hợp tác để mang lại những giá trị lớn nhất cho khách hàng, Viettel Cloud đang được ngày càng nhiều cơ quan chính phủ, địa phương và doanh nghiệp Việt lựa chọn bởi giải đúng và trúng 2 vấn đề cấp thiết nhất trong quá trình “lên mây”: Bảo mật và hiệu năng.

Nói về việc tư vấn và thực hiện chuyển đổi số cho các khách hàng lớn như Văn phòng Chính phủ, các địa phương hay doanh nghiệp như Vietnam Airlines, Ngân hàng Quân đội (MB), ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng giám đốc (TGĐ) Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) cho biết: đó là một hành trình. 6 tháng là thời gian trung bình người Viettel phải bỏ ra để tư vấn và chứng minh năng lực của hạ tầng điện toán đám mây Make in Vietnam với một khách hàng

Bên cạnh vai trò tư vấn, giúp khách hàng thấu hiểu lợi ích của điện toán đám mây (cloud), người Viettel còn giới thiệu các sản phẩm, cả của Tập đoàn Viettel lẫn các doanh nghiệp Việt Nam khác và thế giới để khách hàng có bức tranh toàn cảnh nhất. Chính cách làm này giúp khách hàng thực sự hiểu và có lựa chọn đúng đắn nhất.

“Với Viettel, thứ nhất chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam nên mọi dữ liệu của khách hàng đều nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ 2, chúng tôi có đội ngũ, có nguồn lực hỗ trợ, tư vấn và triển khai đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành với khách hàng trong quá trình chuyển đổi số về sau”, ông Lê Quang Hiếu - người còn được biết tới trong vai trò đồng sáng lập cộng đồng điện toán đám mây mã nguồn mở (OpenStack) Việt Nam, cho biết.

Cùng với khả năng đảm bảo an toàn an ninh mạng, Viettel tự tin có thể giải quyết những vấn đề mang tính đặc thù với Việt Nam, như đáp ứng các tiêu chuẩn của Nghị định 13, Nghị định 53 về lưu trữ, bảo mật, mã hoá dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Thực tế, các nhà cung cấp nước ngoài bao gồm cả Big Tech có năng lực về bảo mật nhưng lại khó bám sát và đáp ứng nhanh những quy định đặc thù của Việt Nam như Nghị định 53, Nghị định 13 về nội địa hoá dữ liệu tại Việt Nam cũng như lưu trữ dữ liệu cá nhân xuyên biên giới… Trong khi đó, Viettel với 35 năm kinh nghiệm triển khai hạ tầng viễn thông và CNTT tại Việt Nam, cùng hơn 4 năm triển khai nền tảng điện toán đám mây cho toàn tập đoàn, trở thành một lựa chọn đáng tin cậy và phù hợp với các quy định.

Dù vậy, hành trình thuyết phục khách hàng trong thực tế cũng không dễ dàng. Khi cung cấp giải pháp xác thực định danh người dùng (eKYC) cho MB, ngân hàng này đang sử dụng giải pháp tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Họ có những tiêu chuẩn gắt gao về bảo mật, tính năng và hiệu năng. Khách hàng so sánh rất nhiều, thậm chí chọn những lúc cáp quang biển bị đứt để thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng đánh giá, giải pháp của Viettel đã đáp ứng được mong muốn của khách hàng.

“Chúng tôi bắt đầu tăng diện triển khai từ 1% lên 10% rồi sau đó là 100%. Đến bây giờ, dịch vụ đang vận hành ổn định đồng thời giúp khách hàng yên tâm triển khai các kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn tiếp theo”, ông Hiếu cho biết.

Trên thực tế, Viettel Cloud không phải sản phẩm đi đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây. Tuy nhiên, ông Hiếu cho biết, cái “được” của Viettel là làm chậm nhưng chắc chắn và có những lợi thế nhất định. “Chúng tôi bắt đầu làm điện toán đám mây từ 2018 và áp dụng nội bộ để xem có hiệu quả hay không. Khi chứng minh được hiệu quả, phải 4 năm sau, năm 2022, chúng tôi mới ra mắt chính thức dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp và khách hàng khác”, ông Lê Quang Hiếu nói.

Ngay khi dịch vụ được cung cấp ra bên ngoài, Viettel Cloud đã sở hữu một nền tảng vững chắc với hạ tầng điện toán đám mây sẵn có và khổng lồ. Nhờ đầu tư quy mô lớn nên giá thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng rẻ, Viettel Cloud tiết kiệm tới 70% chi phí so với các nhà cung cấp sản phẩm thương mại mã nguồn đóng.

Đặc biệt, Viettel Cloud cũng đạt được 2 “bước ngoặt” giúp tạo dựng niềm tin vững với các doanh nghiệp và tổ chức lớn là bảo mật và hiệu năng.

Thời gian gần đây, tác động từ Nghị định 53, Nghị định 13 trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang ngày càng rõ nét. Tới đây, khi yêu cầu mới của Ngân hàng Nhà nước giúp đảm bảo an toàn trong giao dịch chuyển tiền được áp dụng từ 1/7/2024 (các giao dịch trên 10 triệu đồng buộc phải thực hiện eKYC), nhu cầu với hiệu năng của hệ thống thanh sẽ tăng mạnh bởi số lượng giao dịch yêu cầu bảo mật sẽ lớn hơn, và đòi hỏi tốc độ xử lý phải nhanh.

“Khi các quy định liên quan tới dữ liệu ở Việt Nam được phê duyệt và có hiệu lực; yêu cầu về chống lừa đảo, tăng cường bảo mật ngày càng nhiều thì các sản phẩm buộc phải đảm bảo về bảo mật và hiệu năng. Chỉ có các nhà cung cấp đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam mới gần khách hàng nhất và đáp ứng được các yêu cầu đó”, ông Lê Quang Hiếu nhấn mạnh.

Mặc dù liên tục hoàn thiện sản phẩm và giải pháp, gây dựng được lòng tin với nhiều khách hàng lớn, Phó TGĐ Viettel Solutions khẳng định dịch vụ ra đời không phải để cạnh tranh với các nhà cung cấp nước ngoài mà ngược lại là hợp tác để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất, yên tâm nhất trong quá trình “lên mây”. Lấy ví dụ với các khách hàng đã quen với các dịch vụ lõi không phải cloud do đối tác nước ngoài cung cấp, việc thay thế sẽ mất rất nhiều thời gian và làm xáo trộn hoạt động.

“Chúng tôi lựa chọn hợp tác để cung cấp dịch vụ, trải nghiệm mới tối ưu hơn, cả về chi phí lẫn hiệu năng cho khách hàng. Thay vì cạnh tranh, chúng tôi hướng tới song hành để dịch vụ hoàn hảo nhất”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Quá trình chuyển đổi số với các khách hàng trong lĩnh vực công cũng có nhiều điểm tương đồng. Lấy ví dụ ở Thừa Thiên Huế, một trong những địa phương có tư tưởng chuyển đổi số mạnh mẽ, việc tư vấn cũng được thực hiện sao cho phù hợp với mong muốn của địa phương nhưng cũng đưa ra giải pháp tối ưu nhất về chi phí, sự hữu dụng và sự phù hợp. Những bài học mà Viettel Cloud gặt hái được ở Huế cũng đang được áp dụng cho các khách hàng khác trong lĩnh vực công.

“Viettel cũng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ Private Cloud để đáp ứng nhu cầu đặc thù của khách hàng trong lĩnh vực này”, ông Hiếu chia sẻ. Khác với Public Cloud, vốn dùng qua đường truyền Internet hay hạ tầng dùng chung, Private Cloud cho phép các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương toàn quyền sở hữu và quản trị các giải pháp chuyển đổi số vốn được đặt trong phòng máy của họ. Thấu hiểu nhu cầu đó, Viettel đã đóng gói các giải pháp cloud, triển khai và chuyển giao cho khách hàng bao gồm cả mã nguồn.

“Đó chính là những thứ đã tạo dựng niềm tin cho cơ quan chính phủ và cơ quan nhà nước. Chúng tôi đóng gói, chuyển giao giải pháp cho khách hoàn toàn miễn phí. Mở để chứng minh bảo mật hơn cũng chính là lợi thế lớn nhất của Viettel Cloud”, ông Lê Quang Hiếu chia sẻ.