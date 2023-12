Dấu ấn trong hành trình chuyển đổi số của VietinBank

Là ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, VietinBank luôn tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành, tác nghiệp, nâng cao trải nghiệm của khách hàng (KH) và kết hợp với các đối tác xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, linh hoạt phù hợp với xu thế mới trên thị trường.

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới

Nắm bắt thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VietinBank đã tiên phong ứng dụng công nghệ mới nhất vào hoạt động như công nghệ nhận diện sinh trắc học, nền tảng công nghệ mở API, tự động hóa RPA, điện toán đám mây…

Về công nghệ sinh trắc học, từ năm 2020 đến nay, VietinBank đã thu thập và nhận diện sinh trắc học cho gần 5 triệu KH cá nhân. Không chỉ thực hiện nhận diện tại ứng dụng ngân hàng số trên thiết bị di động giúp KH mở tài khoản, giao dịch bằng chính khuôn mặt của mình, mà ngay tại quầy giao dịch, KH cũng được nhận diện sinh trắc học tự động, phân luồng giao dịch, giúp giao dịch viên ngân hàng tiết giảm 35% thời gian giao dịch.

Nền tảng công nghệ ngân hàng mở được VietinBank ra mắt từ năm 2019 đã được tổ chức uy tín The Asian Banker trao tặng tặng giải thưởng “Triển khai nền tảng API và ngân hàng mở tốt nhất Việt Nam năm 2020”. Với việc tiên phong triển khai ngân hàng mở, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ VietinBank ngay trên app của bên thứ ba, hoặc ngay trên phần mềm quản lý kế toán của doanh nghiệp. Đã có hơn 1.000 doanh nghiệp kết nối ERP, hơn 60.000 KH cá nhân mở tài khoản VietinBank qua các ứng dụng như Grab, Sendo, Shopee,… Tổng số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng mở chiếm tỷ trọng hơn 25% tổng giao dịch của VietinBank. Điều này cho thấy sự phát triển nhanh chóng của kênh ngân hàng mở qua nền tảng công nghệ API.

Từ năm 2021, VietinBank bắt đầu ứng dụng công nghệ tự động hóa RPA vào quy trình cho vay cầm cố sổ tiết kiệm. Việc sử dụng robot để thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại thay cho con người qua đó giúp tiết giảm thời gian lao động, tăng cường chính xác, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp. Hiện nay, lượng hồ sơ tự động xử lý khoảng 3.000 hồ sơ mỗi tháng, giúp tiết kiệm 65% thời gian tác nghiệp so với quy trình thủ công.

VietinBank cũng đã báo cáo NHNN và bước đầu thử nghiệm công nghệ điện toán đám mây cho ứng dụng VietinBank iPay web. Việc sử dụng công nghệ mới được vận hành thông suốt, không gây chậm, lỗi ứng dụng, mức độ an toàn bảo mật cao, giúp tiết kiệm tài nguyên so với hệ thống cũ khoảng 100 servers. Hiện tại, VietinBank đang phối hợp với đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu thế giới để xây dựng lộ trình triển khai chuyển đổi dịch vụ lên điện toán đám mây, áp dụng quy trình DevSecOps vào phát triển phần mềm.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng ưu tiên nguồn lực dành cho công nghệ an toàn bảo mật, triển khai Trung tâm Điều hành An ninh mạng, bao gồm nhân sự, quy trình, kế hoạch, kịch bản phản ứng, đảm bảo quản lý vận hành theo đúng tiêu chuẩn, cam kết chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin giao dịch.

Số hóa sản phẩm dịch vụ mang đến hệ sinh thái số “toàn năng”

Với KH cá nhân, ứng dụng VietinBank iPay Mobile “All in one” với với hơn 150 tính năng đã thu hút hơn 6,5 triệu KH sử dụng với gần 120 triệu giao dịch/tháng, tăng trưởng 150% qua mỗi năm, qua đó góp phần giảm áp lực giao dịch tại quầy. VietinBank iPay Mobile không chỉ là ứng dụng ngân hàng số mà còn là hệ sinh thái số, kết nối tới hơn 2.400 nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp mọi nhu cầu đời sống hàng ngày của khách hàng.

Cùng với đó, nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST dành cho KHDN với hơn 130 tính năng được xem như “trợ lý tài chính số”. VietinBank eFAST cung cấp toàn bộ các dịch vụ ngân hàng đang được phục vụ tại quầy giao dịch (chỉ trừ các dịch vụ liên quan đến tiền mặt), từ các dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu đến các dịch vụ chuyên biệt được “may đo” theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Để có được kết quả tích cực tại 02 kênh giao dịch chủ lực trên, bên cạnh việc triển khai hàng loạt các chính sách thu hút và ưu đãi với KH, VietinBank luôn chú trọng tới việc đột phá về dịch vụ và thiết kế, cải tiến liên tục tốc độ và an toàn bảo mật, mang đến cho người dùng những trải nghiệm trọn vẹn khi sử dụng dịch vụ.

Năm 2023, các sản phẩm dịch vụ của VietinBank là Ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, Dịch vụ Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFAST đã được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2023. Điều này một lần nữa ghi nhận những nỗ lực không ngừng của VietinBank trong việc đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Tạo đà đột phá từ dữ liệu

Dữ liệu là tài nguyên của ngân hàng. Việc khai thác và bảo vệ dữ liệu giúp đem lại giá trị rất lớn cho VietinBank. Theo đó, VietinBank đã đẩy mạnh khai thác và phân tích dữ liệu lớn với các bài toán như: Vực dậy khách hàng ngủ đông, tối ưu năng suất lao động tại phòng giao dịch, phân tích chuỗi khách hàng, gợi ý, tư vấn cho khách hàng dựa trên phân tích dữ liệu hành vi của khách hàng…

Điểm đáng kể trong hoạt động phân tích dữ liệu, ứng dụng học máy, trí tuệ nhân tạo là VietinBank đã sử dụng 12 chatbot phục vụ KH và cán bộ, nhân viên (CBNV) từ việc xin nghỉ phép, phê duyệt nghỉ phép đến việc hỗ trợ vận hành hệ thống, giải đáp chính sách sản phẩm và đào tạo nội bộ, cũng như hướng dẫn hỗ trợ giao dịch cho KH.

Trong thời gian tới, VietinBank cũng sẽ đưa vào triển khai voicebot, tích hợp đa công nghệ hỗ trợ Contact Center nhận diện và chăm sóc KH. Đặc biệt, VietinBank sẽ tiếp tục đầu tư vào Data lake để tạo đà triển khai mở rộng các bài toán phân tích dữ liệu, cung cấp dữ liệu như là dịch vụ cho KH nội bộ, tạo ra giá trị đột phá trong kinh doanh.