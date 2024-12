'Đảo tỷ phú' tiếp tục khuấy đảo thị trường bất động sản khi bước vào năm mới 2025

Có thêm nhiều tiện ích điểm nhấn hoàn thiện, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) sẽ tiếp tục khuấy động thị trường bất động sản miền Bắc trong năm 2025 - năm bản lề mở ra chu kỳ phát triển mới với nhiều nền tảng vững chắc hơn.

“Ngòi nổ” mới của du lịch Hải Phòng

Khép lại năm 2024, tốc độ tăng trưởng của Hải Phòng ước đạt 11,01%, đứng thứ 3 cả nước. Như vậy là liên tục trong 10 năm, địa phương này đã giữ được mức tăng trưởng ở mức 2 con số. Thu hút FDI của thành phố Cảng cũng vừa lập kỷ lục mới với tổng số vốn đăng ký cán mốc 4,2 tỷ USD - bằng 200% so với kế hoạch đề ra và cao hơn 92,52% so với năm ngoái.

Bức tranh kinh tế nổi bật của Hải Phòng cho thấy chiến lược phát triển hạ tầng để “đón đại bàng” đã phát huy hiệu quả. Ngoài các công trình trọng điểm đã hoàn thành, 2 cây cầu bắc qua sông Cấm là Máy Chai (dự kiến hoàn thành tháng 8/2025) và cầu Nguyễn Trãi (cán đích vào năm 2027) sẽ tiếp tục mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng cho Hải Phòng, đặc biệt là Thủy Nguyên - địa phương sẽ chính thức lên thành phố từ ngày 1/1/2025.

Du lịch cũng là một trong những điểm sáng của Hải Phòng trong năm nay khi hoàn thành mục tiêu đón 9,1 triệu khách, trong đó, khách quốc tế là trên 1 triệu lượt. Để tạo nên sự chuyển mình ngoạn mục này, nhiều sản phẩm chất lượng cao đã ra mắt như du lịch thể thao (nổi bật là Golf), du lịch MICE (sự kiện kết hợp hội thảo, triển lãm) và đặc biệt, không thể không nói tới vai trò của điểm đến đa trải nghiệm Vinhomes Royal Island.

Chính thức ra mắt từ tháng 3/2024, đại đô thị trên đảo Vũ Yên đã nhanh chóng trở thành điểm đến của hàng triệu du khách. Trong đó, có những thời điểm như kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chỉ trong 4 ngày, nơi đây đã đón tới hơn 300.000 lượt người. Sức hút của “thỏi nam châm” này được tạo ra bởi quần thể tiện ích đồ sộ có khả năng mang tới những trải nghiệm vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng khác biệt, chưa từng có từ trước tới nay.

Cụ thể, duy nhất ở Vinhomes Royal Island, du khách mới có cơ hội tận hưởng trọn vẹn các môn thể thao quý tộc là golf và cưỡi ngựa tại Vinpearl Golf Hải Phòng và Vinpearl Horse Academy Vũ Yên. Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên đã trở thành thiên đường mua sắm - ẩm thực, đồng thời cũng là sân khấu diễn ra nhiều sự kiện bom tấn thu hút cả vạn người cùng lúc, tạo nên bức tranh giao thương sầm uất suốt 24/7 trên đảo Vũ Yên.

Loạt ưu thế vượt trội tạo lợi thế đầu tư

Năm 2025 sẽ là dấu mốc có tính chất bước ngoặt của Vinhomes Royal Island khi “đảo tỷ phú” liên tục được bổ sung thêm những mảnh ghép nổi bật, khiến du khách đã đi rồi lại muốn trở lại. Thời điểm này, bến du thuyền quy mô 10 ha với hàng trăm chỗ neo đậu và khu vực nhà chờ, hỗ trợ kỹ thuật sang trọng cũng đang gấp rút hoàn thiện. Tháng 7/2025, Vincom Mega Mall – “thế giới hàng hiệu” theo mô hình Life Design Mall cũng dự kiến trình làng.

Khi hội đủ các tiện ích, Vinhomes Royal Island sẽ là “vũ trụ vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng” có trải nghiệm toàn diện và đẳng cấp bậc nhất miền Bắc mà 10 triệu du khách tới Hải Phòng trong năm 2025 chắc chắn không muốn bỏ qua. Cơ hội này càng trong tầm tay khi cũng trong năm tới, cầu Máy Chai (Hoàng Gia) chính thức về đích sẽ rút ngắn khoảng cách từ trung tâm Hải Phòng tới Thành phố Đảo Hoàng Gia còn 10 phút di chuyển.

Lượng du khách khổng lồ đổ bộ về sẽ mang theo nhu cầu tiêu dùng lớn với nhiều sản phẩm, dịch vụ, mở ra tiềm năng kinh doanh vượt trội cho Vinhomes Royal Island. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng đổ bộ về đây để đón đầu cơ hội thu dòng tiền bền vững. Sau khi phân khu Tài Lộc và The Miyabi được bàn giao, các phân khu còn lại cũng đang tăng tốc hoàn thiện và sớm đón cư dân về an cư và nhà đầu tư về kinh doanh.

Thúc đẩy làn sóng đầu tư về đảo Vũ Yên còn có các sự kiện đặc sắc dịp cuối năm. Sau lễ Giáng Sinh bùng nổ vừa rồi, đại nhạc hội Countdown to Greatness chào năm mới 2025 đã sẵn sàng khai màn, dự kiến sẽ có dàn line-up siêu chất như YoungK, DJ Mike Hao, Phúc Du, Big Daddy, Emily, Dangrangto. Kế tiếp đó sẽ là concert “Anh trai say hi” đình đám được tổ chức vào dịp lễ tình nhân 14/2/2025, hứa hẹn thu hút hàng vạn khán giả, mang về doanh thu bùng nổ cho các shop thương mại.

Đặc biệt, nhà đầu tư còn bị kích thích bởi chính sách “khủng” đang được áp dụng. Ngoài cam kết tiền thuê lên tới 18% trong 3 năm, khách hàng còn được mua chung 1 BĐS theo nhóm từ 2-4 nhà đầu tư với tỷ lệ góp vốn tối thiểu 15%/người. Cùng với đó là nhiều ưu đãi dành cho dòng tiền thanh toán trước hạn, thành viên VinClub. Khách về ở sớm còn được nhận “Quà tặng Tết 2025 - Lộc vàng may mắn” có giá trị cao nhất là 25 chỉ vàng (tương đương 200 triệu đồng) trừ thẳng vào giá bán…

Ưu đãi trao tay hấp dẫn cùng lợi nhuận bền vững từ dòng tiền kinh doanh chính là bộ đôi “ngòi nổ” giúp Vinhomes Royal Island tiếp tục tỏa sáng ngay từ đầu năm 2025 - điểm khởi đầu chu kỳ mới của thị trường bất động sản.