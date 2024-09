Dâng trào cảm xúc nghe NSƯT Hoàng Tùng hát 'Cha mẹ tôi già'

Nhằm Tết Trung thu 2024 – Tết của tình thân, ngày 16/9, giọng ca nhạc đỏ vùng Đất Mỏ (Quảng Ninh) – Quán quân Sao Mai 2003 – NSƯT Hoàng Tùng giới thiệu tới người yêu nhạc tác phẩm âm nhạc mang đậm âm hưởng dân gian trữ tình “Cha mẹ tôi già”. Tác phẩm được phát trên các nền tảng số về âm nhạc.

Đây là ca khúc mới nhất được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, gửi gắm vào giọng ca sâu lắng và đầy trải nghiệm của NSƯT Hoàng Tùng để tri ân cha mẹ, cũng như nói lên tiếng lòng của những người con hãy luôn trân quý, yêu thương, quan tâm đến đấng sinh thành đang già đi theo tháng năm.

Sự đồng điệu trong tâm hồn, cảm xúc giữa đôi bạn nhạc sĩ – ca sĩ, cùng sự trải nghiệm trong cuộc sống của những người trưởng thành đã mang đến người nghe nỗi lòng của người con. Trong “Cha mẹ tôi già” không chỉ tôn vinh công lao trời biển của cha mẹ luôn dành cho con cái, mà ở đó còn là những ký ức về tuổi thơ, những lo toan, tần tảo, hy sinh của cha mẹ dành hết cho con cái. Đến tuổi xế chiều cha mẹ vẫn không nguôi lo lắng cho những đứa con, luôn dành tình yêu thương, mong các con của mình có được những điều giản dị nhất là bình yên, sức khỏe và hạnh phúc.

“Cha mẹ tôi già” là tác phẩm hội tụ những cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung về cha, mẹ, về tình thân gia đình để rồi dành tâm huyết sáng tác và gửi gắm vào giọng hát của NSƯT Hoàng Tùng đưa đến người yêu nhạc dịp này. Tác phẩm cũng đánh dấu sức sáng tạo không ngừng nghỉ cũng như cảm xúc, nỗi đau đáu của nhạc sĩ về tình thân gia đình, tôn vinh tình mẫu tử, phụ tử.

Bởi vì cách đây không lâu, trong sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý với giọng hát của NSƯT Hoàng Tùng, cặp đôi nghệ sĩ đã giới thiệu tới người nghe tác phẩm “Tôi thương mẹ tôi” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và “Cha để lại cho con” nhân Ngày của Cha (16/6). “Cha mẹ tôi già” được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí theo âm hưởng dân gian trữ tình, lấy tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết làm chủ đạo mang lại cho tác phẩm vừa sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời phát huy giọng hát baritone (nam trung) ấm áp, trữ tình quyến rũ của NSƯT Hoàng Tùng để qua đó gửi gắm thông điệp đến người nghe.

NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ: “Nếu trước là những ca khúc hát riêng về cha, về mẹ thì ở bài hát này của nhạc sĩ có cả cha và mẹ. Thực sự là điều rất đáng quý, bởi thực tế trong danh mục những ca khúc của Việt Nam chưa có nhiều tác phẩm hát cả cha lẫn mẹ. Khi nhận tác phẩm của Nguyễn Thành Trung tôi khá là xúc động và nể bởi ca từ nhạc sĩ viết rất cảm xúc, mà cảm xúc đó đều từ sự nhìn nhận sự vật, hiện tượng để hình thành nên bài hát. Bởi vậy mang đến cho người hát những rung động, bật lên tiếng hát hết sức tự nhiên”.

“Cha mẹ tôi già” được nhạc sĩ viết nên từ cảm xúc nhìn lên bức tường nhà bố mẹ với hình ảnh nụ cười của họ trong bức ảnh cưới, cùng nhiều bức hình khác về các thành viên trong gia đình, được bố mẹ nâng niu như minh chứng cho sự gắn bó, tự hào, hạnh phúc của cha mẹ chia sẻ với ai đến chơi nhà.

“Tôi rất thích và xúc động với câu kết của bài hát “Ai… cũng có mẹ có cha”. Câu kết ngân cao, vang lên như một lời nhắc nhớ, ai cũng có mẹ có cha, cha mẹ lúc nào cũng thương lo cho con, hy sinh hết mình vì các con. Ngay cả trong trong cuộc sống nhiều bộn bề lo toan như hiện nay, cha mẹ dù già vẫn luôn nhớ về con, thương các con, lo toan cho các con không mong các con đền đáp. Tuy nhiên ở đâu đó vì bận rộn, vì cách xa, vì mưu cầu hạnh phúc, thành công sự nghiệp mà đôi khi các con xao nhãng bố mẹ già của mình. Nên khi hát những lời ca như vậy tôi đồng cảm với cảm xúc của nhạc sĩ, bởi ở chúng tôi có sự đồng cảm, đủ trải nghiệm, trưởng thành để cảm nhận những điều giản dị về tình thân gia đình, về cha mẹ”, NSƯT Hoàng Tùng bày tỏ.

Tác phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác trong thời gian khá ngắn (Tết Độc lập – Quốc khánh 2/9), gửi đến NSƯT Hoàng Tùng, dù thời gian này nghệ sĩ khá bận, nhưng ngay lập tức đã được anh thể hiện và phối khí kịp giới thiệu tới người nghe dịp Trung thu – Tết của tình thân. Bởi vì như lời chia sẻ của NSƯT Hoàng Tùng, chắc hẳn khi viết xong ca khúc, nhạc sĩ cũng mong muốn bài hát được thể hiện nhanh nhất có thể, ưng ý nhất để làm món quà tinh thần tặng cha mẹ mình.

“Mỗi lần hát ca khúc của Nguyễn Thành Trung về cha mẹ tôi lại gửi cho bố mẹ tôi nghe, ông bà rất thích. Bài hát của nhạc sĩ, giọng hát của tôi như lời tri ân, động viên của chúng tôi tới bố mẹ. Có lẽ bài hát lần này sẽ đặc biệt hơn bởi trong đó có cả cha lẫn mẹ, như lời động viên, gửi gắm tình cảm của tôi tới bố mẹ tôi đang sinh sống ở quê hương Quảng Ninh – nơi mà thời gian này đang phải chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3. Rất may nhà của bố mẹ tôi không sao, ông bà vẫn mạnh khỏe. Những ngày bão mưa tôi ở Hà Nội cũng đã rất lo cho bố mẹ, nhưng mỗi lần gọi điện bố mẹ đều trấn an các con cứ yên tâm công tác, giữ gìn sức khỏe chăm lo cho gia đình mình, bố mẹ đều mạnh khỏe, an toàn. Dù bố mẹ có già thì lúc nào cũng chỉ lo lắng, hy sinh và không muốn các con bị vướng bận bởi mình!”, NSƯT Hoàng Tùng bày tỏ.

Cũng theo NSƯT Hoàng Tùng, điều quan trọng khi hát những ca khúc về cha, mẹ thì cảm xúc luôn phải đầy đặn, kết hợp những ca từ, giai điệu sâu lắng, nghĩa tình nữa sẽ tạo hiệu ứng thành công. Những ca khúc về cha mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã tạo cảm xúc và kết hợp với sự sáng tạo của ca sĩ làm nên thành công của “Cha mẹ tôi già”.

Ngoài sự đồng điệu trong tâm hồn, thì qua bài hát nhạc sĩ và ca sĩ gửi gắm thông điệp tới những người con đang có cha mẹ hãy luôn quý trọng yêu thương cha mẹ mình, quý trọng gia đình của mình.