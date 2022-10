Đăng quang ở giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022, TP.HCM I lập kỷ lục lần thứ 11 vô địch

TPO - TP.HCM I tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình khi họ có lần thứ 11 lên ngôi ở giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022.

Lượt trận cuối cùng của giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022 chứng kiến những cuộc đọ sức hấp dẫn mang tính quyết định đến ngôi vô địch.

Ở loạt trận sớm, Hà Nội I bắt buộc phải giành chiến thắng trước Than KSVN để có thể níu giữ hi vọng vượt lên TP.HCM I. Tuy nhiên, thực tế trên sân diễn ra không hề dễ dàng với thầy trò HLV Jong Song-chon. Sự kiên cường của Than KSVN cùng áp lực tâm lý bên phía Hà Nội I dẫn đến kết quả hoà 0-0, qua đó ngậm ngùi nhìn TP.HCM I lên ngôi vô địch.

Bước vào trận đấu với Phong Phú Hà Nam với tin tức tốt lành đến từ Hà Nội I, TP HCM I đã chơi đầy hứng khởi. Phút 15, Thuỳ Trang thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM I sau tình huống phối hợp đẹp mắt với đồng đội. Đến phút 25, Thu Thảo nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác với cú sút chéo góc hiểm hóc. Cơn ác mộng chưa dừng lại với Phong Phú Hà Nam khi họ thủng lưới bàn thứ 3 sau đó 9 phút. Người lập công cho TP.HCM I là Cù Thị Huỳnh Như.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của thầy trò HLV Phạm văn Hải được đền đáp khi Tạ Thị Thuỷ sút xa đẹp mắt rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Phong Phú Hà Nam. Đáng tiếc, họ không thể có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại và chấp nhận kết quả bại trận trước đối thủ.

Giành chiến thắng thuyết phục trước Phong Phú Hà Nam, TP HCM I chính thức lên ngôi ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Đây là lần thứ 11 cô trò HLV Kim Chi giành danh hiệu cao quý này, nhiều hơn 10 danh hiệu của Hà Nội I và trở thành CLB giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Ngoài ra họ cũng cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp của Hà Nội I.