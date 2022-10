Hôm nay khởi tranh lượt về giải bóng đá Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022

TPO - Chiều 5/10, lượt về giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022 khởi tranh bằng các trận đấu của vòng 8. Nếu không tiếp tục làm nên bất ngờ trước ĐKVĐ TP.HCM I, Thái Nguyên T&T rất có thể sẽ bị bỏ lại trong cuộc đua tốp 3.

Vòng đấu đầu tiên của lượt về là trận cầu tâm điểm giữa Thái Nguyên T&T với TP.HCM I. Suốt lượt đi, Thái Nguyên T&T thi đấu với phong độ khá ấn tượng. Những chân sút trên hàng công như Mỹ Anh hay Minh Chuyên đã chứng minh được sự ảnh hưởng rất lớn của mình. Họ đóng góp rất lớn vào những chiến thắng của đội quân được dẫn dắt bởi HLV Đoàn Việt Triều.

Không hề quá khi nói rằng Thái Nguyên T&T đang là đối thủ lớn nhất của TP.HCM I trong cuộc đua vô địch. Trận đấu lượt đi cách đây chưa lâu, họ đã xuất sắc cầm hòa nhà ĐKVĐ với tỉ số 1-1 trong một trận cầu rất kịch tính. Đã có lúc leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng nhưng 3 trận đấu cuối lượt đi chỉ có 2 điểm đã khiến cho thầy trò ông Đoàn Việt Triều bị đánh bật khỏi Top 3. Vì thế, Thái Nguyên T&T phải ít nhất kiếm được 1 điểm để níu chân TP.HCM I cũng như tích lũy điểm cho chính mình.

Tuy vậy, mục tiêu giành 3 điểm của Thái Nguyên T&T chắc chắn sẽ không dễ. Bởi dù vô địch lượt đi với thành tích bất bại nhưng TP.HCM I vẫn chưa thể quên trận hòa cay đắng với đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở vòng 6. Cô trò HLV Đoàn Kim Chi đặt quyết tâm rất lớn trước Thái Nguyên T&T ở lần gặp lại này. Hơn nữa, một chiến thắng sẽ giúp TP.HCM I có thể gia tăng khoảng cách với các đối thủ đang bám sát phía sau. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu mà HLV Đoàn Kim Chi tung ra đội hình mạnh nhất để cụ thể hóa mục tiêu của mình.

Ngay sau trận đấu giữa Thái Nguyên T&T với TP.HCM I sẽ là cuộc đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam với Hà Nội II. Đây là trận đấu mà Phong Phú Hà Nam cần tích lũy điểm số sau trận thua trước TP.HCM I ở vòng đấu trước. Ngược lại những cầu thủ trẻ của Hà Nội II cũng đang rất khát điểm, bởi sau 7 vòng đấu họ mới chỉ có 3 điểm.

Trận đấu còn lại diễn ra muộn hơn một ngày là TP.HCM II đối đầu với Than KSVN. Dù rất tiến bộ trong những vòng đấu gần đây, song đại diện của miền Nam lại thiếu chút may mắn để có cho mình những điểm số đầu tiên. Minh chứng rõ nhất là ở trận lượt đi với chính Than KSVN, TP.HCM II đã thi đấu rất tốt. Ngọc Phượng và các đồng đội khiến cho đối thủ có một trận đấu vô cùng vất vả và phải rất khó khăn mới có được 1 bàn thắng để ấn định tỉ số. Chính vì thế, ở trận đấu lượt về, nếu như có thể duy trì được sự tập trung của mình, việc giành được 1 điểm trước Than KSVN với TP.HCM II là hoàn toàn có thể.