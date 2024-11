Đăng kí gói cước, 'say hi' concert với cơ hội trúng vé từ MobiFone

Không cần xếp hàng sau hàng chục nghìn người, khán giả có thể sở hữu ‘tấm vé quyền lực’ tham dự concert 3 Anh Trai Say Hi bằng cách đăng kí gói cước của MobiFone.

Thời gian vừa qua, văn hóa thần tượng tại Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ. Nhiều khán giả vốn chỉ ‘đu idol’ quốc tế nay đã hình thành thói quen hâm mộ nghệ sĩ nội địa, sẵn sàng chi một số tiền lớn để tham dự các sự kiện, concert gặp gỡ thần tượng. Đóng góp không nhỏ vào làn sóng tích cực này, phải kể đến chương trình siêu hot mang tên Anh Trai Say Hi.

30 anh trai - 30 cá tính độc đáo đã mang đến cho khán giả bữa tiệc giải trí vô cùng hấp dẫn mỗi tối cuối tuần. Hàng chục các bài hit được ra mắt trong Anh Trai Say Hi, liên tục lọt top trending YouTube. Liên tiếp các video tương tác giữa dàn nghệ sĩ trong chương trình hút tới triệu view, khiến khán giả ‘phát cuồng’ vì quá dễ thương. Không chỉ âm nhạc, Anh Trai Say Hi còn là nơi tôn vinh nét đẹp về tình anh em, tình cảm gia đình… mang đến cho người xem vô vàn cung bậc cảm xúc.

Với độ hot tăng qua từng ngày, 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi đã thành công thu hút 78 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp - con số kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Tiếp nối thành công, Anh Trai Say Hi tiếp tục mở concert 3 tại Hà Nội vào ngày 7/12 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn đem đến cho khán giả miền Bắc đêm nhạc không thể nào quên.

Chỉ sau 1 ngày mở bán, tất cả các hạng vé trong concert 3 Anh Trai Say Hi đã bán hết, kể cả mức vé cao nhất có giá 10 triệu đồng. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra thông tin gia hạn thêm vé, khiến các khán giả lo lắng đứng ngồi không yên.

Là Nhà tài trợ Bạc của concert 3 Anh Trai Say Hi, nhà mạng MobiFone ngay lập tức có động thái chiều lòng khán giả. Không cần xếp hàng mua vé, không cần ép giá ‘chợ đen’, khách hàng của MobiFone có cơ hội sở hữu ‘tấm vé’ quyền lực tham dự concert thông qua việc đăng kí gói cước vô cùng đơn giản.

Cụ thể, từ ngày 26/11- 5/12/2024, MobiFone triển khai chương trình quay số may mắn trên ứng dụng My MobiFone cho các thuê bao MobiFone đăng ký mới các gói cước trên kênh bất kỳ. Thông qua chương trình, khách hàng có cơ hội sở hữu vé tham dự concert Anh Trai Say Hi ngày 7/12 và các voucher nạp tiền có mệnh giá từ 10.000 - 100.000đ…

Để tham gia quay số, khách hàng cần tích lũy điểm theo giá trị gói cước đăng ký lũy kế trong thời gian diễn ra chương trình. Cách thức quy đổi như sau: 5000 đồng = 1 điểm, 40 điểm = 1 lượt quay. Tương đương cứ mỗi 200.000 đồng thuê bao đăng ký gói cước sẽ được 01 lượt quay may mắn trên ứng dụng My MobiFone.

Đăng kí gói cước, vừa đáp ứng nhu cầu giáo dục/ làm việc/ giải trí hằng ngày, vừa có cơ hội nhận voucher nạp tiền, nhận vé xem trực tiếp concert 3 Anh Trai Say Hi. Đây đúng là cơ hội có 1-0-2 dành cho các khán giả đam mê ‘đu idol quốc nội’.