Đang đi trên đường, ô tô con bốc cháy trơ khung

TPO - Khi đang di chuyển trên đường, xe biển Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngành chức năng nhận định, khả năng do phương tiện cuốn phải rơm rạ trong quá trình di chuyển dẫn đến cháy xe.

Ngày 17/5, lãnh đạo UBND xã Tân Dân (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ô tô. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, trên địa bàn thôn Long Sơn, xã Tân Dân.

Theo đó, vào thời điểm trên ô tô con biển 37A-71xxx di chuyển từ Nghệ An về huyện Đức Thọ. Khi di chuyển đến thôn Long Sơn, xã Tân Dân thì xảy ra sự cố. Thấy lửa bốc lên, tài xế nhanh chóng hô hoán người dân dập lửa. Lực lượng chức năng sau đó cũng đã có mặt phối hợp dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên do đám cháy diễn ra quá nhanh, chỉ thời gian ngắn ô tô con đã bị cháy trơ khung. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Ngành chức năng nhận định, khả năng do phương tiện cuốn phải rơm rạ trong quá trình di chuyển dẫn đến cháy xe.