Dàn xe điện VinFast hút khách tại Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam 2024

Trong 2 ngày cuối tuần (7-8/12) tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, khu trưng bày VinFast cùng dàn xe điện Việt đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khách hàng tại Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam.

Có quy mô lớn nhất tại Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam (VSMS) năm nay là khu trưng bày ô tô, xe máy điện VinFast với “đội hình” hùng hậu, từ VF 3, VF 5 Plus, VF 6 tới VF 7, VF 8 và VF 9.

Đây cũng là khu vực thu hút nhiều khách hàng tham quan nhất trong thời gian diễn ra sự kiện (7-8/12). Theo ghi nhận, hàng nghìn lượt khách đã tới xem, khám phá và đăng ký lái thử ô tô điện VinFast. Nhiều vị khách thậm chí còn mang đầy đủ thành viên trong nhà cùng trải nghiệm chiếc xe điện yêu thích.

Không quản ngại đường xa, anh Bùi Thọ Quang (Thanh Xuân, Hà Nội) đi hơn 10 km tới Công viên Yên Sở để lái thử xe VF 8. Anh Quang đang sử dụng một chiếc xe sedan động cơ xăng và có ý định đổi sang một chiếc SUV với động cơ điện. VF 8 là chiếc xe được anh Quang yêu thích nhất.

“Mình thích xe điện vì dòng xe này vừa sạch, vừa tiết kiệm. Mình vừa lái thử thì thấy VF 8 đi rất êm, không có tiếng động cơ, động cơ xe lại khỏe, không gian bên trong rất rộng rãi. Trước đó mình vẫn đang nghiên cứu chiếc xe này nhưng sau lần lái thử thì mình đã nghiêng hẳn về khả năng sẽ đổi sang VF 8”, anh Quang chia sẻ.

Giống như anh Bùi Thọ Quang, anh Nguyễn Minh Quang (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đang sử dụng một chiếc xe động cơ đốt trong và muốn đổi qua điện. Vị khách hàng này đang sử dụng một chiếc SUV máy dầu và quan tâm tới chiếc VF 9.

Nói về mối quan tâm tới xe điện, anh Minh Quang cho biết lý do đầu tiên là chi phí vận hành rất tiết kiệm. Từ việc miễn phí sạc cho đến chi phí bảo trì, bảo dưỡng của xe điện đều thấp hơn rất nhiều so với xe máy dầu. Lý do thứ hai là bởi chính sách bán hàng. Theo anh Minh Quang, VinFast là hãng xe có dịch vụ hậu mãi rất tốt và tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng xe lâu năm.

Một yếu tố thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng đang sử dụng xe xăng, dầu muốn đổi sang xe điện VinFast là chương trình “Thu cũ – Đổi mới”. Chương trình này giúp khách hàng có thể bán lại xe xăng, dầu cũ với giá cao, từ đó đổi sang xe điện với chi phí hợp lý.

“Trước đây, mình có mang chiếc xe xăng qua salon xe cũ, họ trả 730 triệu đồng. Trong khi đó, VinFast thu mua lại chiếc xe của mình với tốt hơn hẳn, quy trình minh bạch, lại thêm ưu đãi. Hời như vậy, tội gì không đổi sang xe VinFast”, anh Cao Đức Trung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Nếu như hai mẫu xe đầu bảng là VF 8 và VF 9 thường được nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình quan tâm, thì VF 7 là đặc biệt thu hút giới trẻ cá tính. Anh Nguyễn Nhật Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong số những khách hàng trẻ háo hức tới Công viên Yên Sở để lái thử VF 7.

Anh Minh cho biết bản thân anh rất thích thiết kế xe VinFast, từ lúc hãng ra những chiếc Lux A2.0 và Lux SA2.0. Giờ đây khi hãng chuyển sang xe điện, anh vẫn theo dõi và đặc biệt quan tâm tới VF 7. “Đây là chiếc SUV rất đẹp, có thiết kế hiện đại và thể thao. So với các xe phổ thông trên thị trường thì VF 7 còn mạnh hơn rất nhiều và cũng nhiều công nghệ hơn nữa”, anh Minh nói.

Tại Gala trao giải Ô tô của năm – Car Awards 2204 được tổ chức trong khuôn khổ VSMS 2024, VF 7 đã được vinh danh là Ô tô của năm phân khúc crossover cỡ C. Mẫu xe này không chỉ nhận được điểm số cao từ ban giám khảo mà còn được số đông độc giả bình chọn. Hội đồng ban giám khảo nhận định VF 7 cho trải nghiệm lái thú vị hơn các xe xăng cùng phân khúc.

Đặc biệt hơn, VF 3 đã nhận được giải thưởng danh giá nhất – Ô tô của năm 2024 – từ Car Awards 2024. Với giá bán và công năng sử dụng tạo nên cú hích trong phân khúc minicar, VF 3 hứa hẹn sẽ gợi mở nhiều xu hướng dùng xe gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam. Minh chứng cho điều đó không chỉ là điểm số của ban giám khảo, từ lượt bình chọn của độc giả, mà còn đến từ doanh số “khủng” của mẫu xe này.

Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Mobility Show) 2024 do VnExpress tổ chức. Triển lãm là nơi trưng bày, giới thiệu các mẫu xe thân thiện với môi trường, các công nghệ và giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, tăng kết nối, an toàn cũng như hệ sinh thái giao thông bền vững tại Việt Nam.