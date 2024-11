Dàn sao Hàn đến Hà Nội

TPO - Trước giờ G, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 (HANIFF 2024) tiết lộ nhiều ngôi sao quốc tế tham dự.

Ở hầu hết hạng mục tranh giải và không tranh giải ở HANIFF đều có sự góp mặt của nhiều vùng quốc gia và lãnh thổ. Trong 117 phim dài và phim ngắn tham dự, có đến 65 phim quốc tế và 53 phim Việt Nam.

Hạng mục quan trọng nhất - phim truyện dài gồm 10 phim dự thi, có tận 9 phim nước ngoài: Thụy Sĩ, Liên bang Nga, Bỉ, Thụy Điển, Đức, Estonia, Hàn Quốc, Iran, Ấn Độ, Pháp và 1 phim của Việt Nam là Ngày xưa có một chuyện tình (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh).

Trong 19 phim ngắn dự thi, có 11 tác phẩm nước ngoài đến từ Colombia, Trung Quốc, Iran, Serbia, Campuchia, Hoa Kỳ, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Hy Lạp và 8 phim của nước chủ nhà, phân bố ở nhiều thể loại như tài liệu, hoạt hình, phim truyện…

8 dự án của cả quốc tế lẫn Việt Nam tại Chợ dự án phim được quan tâm không kém. Bên cạnh đó là hai hội thảo chuyên đề về Tiêu điểm điện ảnh Đức và Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học, lần lượt được tổ chức vào 8 và 9/11.

2024 đi sâu vào chuyên môn với dàn khách mời quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là ông Kim Dong Ho - sáng lập và cựu chủ tịch của LHP Quốc tế Busan hay ông Philip Cheah - cố vấn chương trình cho nhiều LHP quốc tế và châu Á.

Về những người “cầm cân nảy mực” - ban giám khảo của HANIFF đều có chuyên môn, sự dày dặn trong kinh nghiệm làm nghề và độ uy tín như nhà phê bình phim Teréz Vincze, nhà sản xuất phim William Pfeiffer, đạo diễn - biên kịch Sophie Linnenbaum, đạo diễn - nhà sản xuất Chartchai Ketnust, diễn viên Hứa Vĩ Văn…

Một trong những điểm nhấn không thể không nhắc đến của các LHP chính là dàn sao thảm đỏ. Tại HANIFF 2024 sẽ xuất hiện các gương mặt diễn xuất thực lực trong làng phim ảnh Hàn Quốc, như diễn viên Jung Man Sik, người gây ấn tượng thông qua hàng loạt vai diễn thành công ở cả mảng điện ảnh và lẫn truyền hình đình đám hiện nay như trong phim Đố anh còng được tôi, Thoát khỏi Mogadishu, 12.12: The Day, Đường cùng, Một ngày may mắn đẫm máu (A bloody lucky day), Tội ác kinh hoàng (The worst of evil)…

Bên cạnh đó thảm đỏ còn có nam diễn viên On Ju Wan (phim Penthouse phần 2 & 3, Trăng lên ban ngày) và nữ diễn viên Shin So Yul (phim Cộng sự hoàn hảo - Good partner, Địa ngục ngọt đắng - Bitter sweet hell).

Phía “chủ nhà” Việt Nam có sự tham gia của NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh, đạo diễn Trần Lực, NSND Lan Hương (Bông), diễn viên - nhà sản xuất phim Mai Thu Huyền và nhiều gương mặt triển vọng khác như diễn viên Thanh Sơn, Thuận Nguyễn, Lãnh Thanh…

Đêm khai mạc là sự kết hợp của “tam ca” Mỹ Linh - Mỹ Anh - Hà Lê sẽ mang đến bản mash-up về Hà Nội. Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy thể hiện các ca khúc nhạc phim quốc tế.

Trong khuôn khổ LHP, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế có cơ hội tham quan những di sản văn hóa, điểm đến đặc biệt của Thủ đô như di tích Hỏa Lò, tháp nước phố Hàng Đậu và Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, thành phố Hà Nội còn tổ chức hoạt động chiếu phim lưu động ngoài trời.