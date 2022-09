Dần khẳng định vị thế số một ngành hàng hải

TP - Xu hướng phát triển của phương thức vận tải container đã dần phát triển rộng rãi trên toàn thế giới vì tiết kiệm được thời gian, chi phí vận chuyển. Để hòa nhập với xu hướng chung của thế giới, phát triển kinh tế biển thì việc xây dựng hệ thống cảng container và đội tàu container hiện đại đang là yêu cầu cấp bách đối với ngành hàng hải Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Một trong những chủ trương lớn và khâu đột phá tại Nghị quyết số 36-NQ/TW là ưu tiên kinh tế hàng hải đứng thứ hai trong việc phát triển các ngành kinh tế biển.

Những năm qua, ngành hàng hải Việt Nam đã có nhiều đổi mới, từ thể chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải, tăng cường kết nối các phương thức vận tải… Đó là những yếu tố hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giao thương, đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Là một doanh nghiệp nhà nước với vai trò nòng cốt, chủ lực của ngành hàng hải Việt Nam. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) hoạt động trong cả 3 lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải. VIMC có đội tàu bao gồm 64 chiếc với tổng trọng tải khoảng 1,5 triệu tấn, tương đương 21% trọng tải đội tàu Việt Nam. Hệ thống cảng biển trải dài trên khắp cả nước với 84 cầu cảng có tổng chiều dài 13.882m, chiếm hơn 26% tổng số cầu cảng và gần 17% tổng số chiều dài cầu cảng của cả nước. Hệ thống kho bãi với diện tích khoảng 545.000 m2.

Tận dụng cơ hội vượt qua khó khăn

Với những diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm đến từ giá nhiên liệu, lạm phát tăng cao do xung đột thế giới, dịch bệnh COVID-19... đã ảnh hưởng tới các hoạt động của VIMC. Tuy nhiên, nhờ khả năng tận dụng cơ hội thị trường đã giúp VIMC có được kết quả kinh doanh khả quan, tạo đà cho hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2022.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm doanh thu toàn VIMC ước đạt 11.083 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất ước đạt 7.972,8 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ 2021 và đạt 64% kế hoạch năm 2022. Riêng công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có doanh thu ước đạt 1.192 tỷ đồng.

Trong đó, đối với khối cảng biển, lợi nhuận trước thuế ước đạt 826 tỷ đồng. Khối vận tải biển cũng ghi nhận kết quả tích cực dù thị trường nhiều biến động. Lợi nhuận toàn khối ước đạt 1.766,7 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có kết quả lợi nhuận cao như cảng Hải Phòng đạt 410 tỷ đồng, cảng Sài Gòn đạt 200 tỷ đồng, Vosco đạt 365 tỷ đồng, VIMC Shipping đạt 195 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Tổng Giám đốc VIMC cho biết, có được kết quả trên là do VIMC và các doanh nghiệp thành viên đã bám sát, tận dụng cơ hội thị trường, linh hoạt trong điều chỉnh phương án khai thác, đàm phán hợp đồng để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, hệ thống cảng của VIMC đã phát triển thêm 4 tuyến dịch vụ mới tại các cảng Hải Phòng (2 tuyến), Đà Nẵng (1 tuyến), Công ty liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA SSIT (1 tuyến). Để tìm kiếm hướng giải pháp cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, VIMC đã tích cực triển khai tìm kiếm, phân tích thị trường, kết nối, mở rộng các tuyến đường biển mới kết nối giữa Việt Nam và các khu vực trên thế giới trong đó có Ấn Độ.

Đồng thời, phát triển thêm dịch vụ mới về hệ thống cảng của VIMC trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, tháng 5/2022 VIMC tiếp tục đưa tàu container 1000 teus vào Cửa Lò - Nghệ An vận chuyển hàng đi Ấn Độ. Đây là đường kết nối trực tiếp Việt Nam - Ấn Độ do đó giúp rút ngắn thời gian vận chuyển so với các tuyến đường hiện nay phải dừng ở các điểm trung chuyển (14-15 ngày so với 21-22 ngày so với các tuyến đường khác).

VIMC cũng đã nghiên cứu nhu cầu mở rộng tới cảng của Chittagong Bangladesh.

Trong những tháng còn lại của năm 2022, Tổng Giám đốc VIMC đánh giá, nền kinh tế các tháng cuối năm sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực lạm phát. Do đó, việc kiểm soát lạm phát và hạ nhiệt giá xăng dầu phải được ưu tiên hàng đầu. Lãnh đạo VIMC cho biết đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải biển của Tổng Công ty theo dõi sát diễn biến thị trường để có các giải pháp ứng phó, đàm phán hợp đồng, điều chỉnh giá cước đảm bảo hiệu quả hoạt động của đội tàu. Ðối với các doanh nghiệp cảng biển, VIMC yêu cầu tiếp tục phát triển thêm các tuyến dịch vụ mới về hệ thống cảng, phát triển tuyến dịch vụ container, triển khai dịch vụ sà lan kết nối các cảng với khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long...

Hòa nhập xu hướng vận tải container toàn cầu

Hiện nay, xu hướng phát triển của phương thức vận tải container đã dần phát triển rộng rãi trên toàn thế giới vì tiết kiệm được thời gian, chi phí vận chuyển. Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình container hóa để hòa nhập với xu hướng chung của thế giới, việc xây dựng hệ thống cảng container và đội tàu container hiện đại đang là yêu cầu cấp bách đối với ngành hàng hải Việt Nam.

VIMC đang tập trung nguồn lực để phát triển đội tàu container chuyên nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường và tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận tải quốc tế. Đồng thời, tránh tình trạng các hãng tàu nước ngoài tăng giá cước một cách bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ hàng và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đất nước.

Tập trung phát triển các cảng nước sâu có đủ năng lực để đảm nhận vai trò trung chuyển container trong khu vực (các cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh và Lạch Huyện - Hải Phòng) và điều tiết các hoạt động trong dịch vụ chuỗi logistics trọn gói của VIMC. Phát huy tối đa vai trò và vị thế của các cảng lớn nằm tại các cửa ngõ, khu vực phát triển kinh tế trọng điểm của cả nước, giữ vai trò huyết mạch trong tổng thể mạng lưới giao thông vận tải quốc gia.

Đầu tư phát triển để hình thành ít nhất 03 trung tâm logistics lớn tại khu vực miền Bắc (Hải Phòng, Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng, Quy Nhơn), miền Nam (khu vực Cái Mép - Thị Vải, ĐBSCL).

Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm”, tận dụng tối đa cơ hội thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuỗi trên nền tảng hệ sinh thái cảng biển - vận tải biển - dịch vụ hàng hải.

Năm 2022, VIMC dự kiến đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 2.518 tỷ đồng.



Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, VIMC đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT và các bộ, ban ngành, có các cơ chế chính sách ưu đãi thích hợp để VIMC có thể đầu tư thêm tàu, trẻ hóa đội tàu để đón nhận các cơ hội thị trường và đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng của Việt Nam.

Ưu tiên các dự án phát triển hạ tầng cảng biển cho các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước như VIMC để đảm bảo thực hiện theo đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ủng hộ định hướng VIMC được đầu tư, phát triển hệ thống ICD nhằm hoàn thiện tổng thể chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút và tăng trưởng khách hàng, nguồn hàng.