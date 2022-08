Đâm em ruột tử vong vì tắt loa khi đang nghe nhạc

TPO - Ngày 2/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa tạm giữ hình sự Phan Văn Huân (SN 1985, trú xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách) để điều tra hành vi dùng dao đâm em ruột tử vong.

Trước đó, đêm 30/7, anh Ph.V.H (SN 1987, trú xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách) đi dự tiệc sinh nhật bạn về thì thấy loa đài trong nhà mở to nên nói với anh trai là Phan Văn Huân (SN 1985) tắt để mình ngủ.

Anh trai không tắt loa đài nên Ph.V.H tới tắt loa dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong lúc bực tức, Huân đã cầm dao (loại gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào người em ruột.

Anh Ph.V.H chạy ra khỏi nhà cầu cứu nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên gục giữa cổng, sau đó tử vong.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Huấn (SN 1978, trú xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ) về tội “Giết người”.

Trước đó, tối 24/7, tại lò mổ gia đình, xảy ra mâu thuẫn về tài chính giữa Huấn với với anh Lê Văn Ban (SN 1984, em họ Huấn).

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Huấn dùng dao (loại dao bầu) đâm trúng ngực và lưng anh Ban khiến người này ngã gục. Anh Ban được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) nhưng tử vong sau đó.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS - Công an tỉnh Hưng Yên vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi, hiện trường.