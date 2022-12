Đâm chết người vì tranh chấp mảnh đất hoang cạnh sân bóng đá

TPO - Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) dùng dao đâm chết người quản lý sân bóng trong lúc hai bên xảy ra xô xát tranh chấp mảnh đất hoang cạnh sân bóng đá.

Ngày 19/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vận động đối tượng Nguyễn Văn Dũng - nghi can trong vụ án giết người ra đầu thú. Dũng có 1 tiền án phạm tội giết người vào năm 2007.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/12, một vụ án mạng xảy ra tại khu lều lán giáp sân bóng đá trong ngách 39 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Nạn nhân là ông Lê Thanh H. (53 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Quá trình xác minh và trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định nghi can gây án là Nguyễn Văn Dũng. Sau thời gian vận động, ngày 18/12, Dũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, năm 2011, Dũng ra tù và khai hoang bãi đất (không có giấy tờ) rộng 200m2 giáp sân bóng kể trên. Giữa khu đất của Dũng và sân bóng có ngăn cách bằng hàng rào.

Đến tháng 8/2022, Dũng phát hiện có người đã quây kín khu đất của mình bằng tôn và lưới thép B40, đồng thời mở lối đi từ sân bóng sang. Chiều 17/12, Dũng mang theo 2 con dao nhọn lấy ở bếp ra khu đất để kiểm tra và nghĩ rằng ông H. - quản lý sân bóng lấn chiếm đất của mình.

Trong lúc hai bên cãi vã, Dũng cầm dao nhọn đâm vào người ông H. bị thương, nạn nhân bỏ chạy tiếp tục bị Dũng đuổi theo chém nhiều nhát vào người.

Phát hiện sự việc vợ ông H. đã kêu cứu và cùng người dân hỗ trợ can ngăn nên Dũng đã vứt con dao vào đống rác rồi bỏ đi. Ông H. tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.