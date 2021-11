Đắk Nông lập hàng loạt chốt kiểm soát dịch dù đã ban hành kế hoạch 'sống chung' với dịch

Ngày 5/11, một lãnh đạo UBND TP Gia Nghĩa cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, thành phố đã tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Gia Nghĩa cũng thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch tại 2 phường Nghĩa Đức và Nghĩa Thành.

“Việc thành lập chốt tùy theo tình hình địa phương chứ không phải phường nào cũng thành lập. Sau khi tỉnh chỉ đạo dừng các hoạt động không thiết yếu, thành phố cũng sẽ ra văn bản hướng dẫn cụ thể”, vị này cho hay.

Theo ghi nhận của PV, từ 12 giờ ngày 4/11, UBND phường Nghĩa Thành đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch nằm tại các cửa ngõ ra vào, gồm: chốt bùng binh hồ Đại La; chốt vòng xoay cầu Đắk Nông; chốt ngã tư Trường Thành và chốt đường Võ Thị Sáu.

UBND TP Gia Nghĩa cũng thống nhất nâng cấp độ dịch ở 2 phường Nghĩa Thành, Nghĩa Đức lên cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) và toàn thành phố lên cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Trước đó, chiều 4/11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và UBND TP Gia Nghĩa để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân chia sẻ khó khăn với chính quyền bằng cách quyên góp lương thực, thực phẩm, nấu ăn cho người đang cách ly và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, ông Hồ Văn Mười yêu cầu người từ vùng dịch về phải tuân thủ việc khai báo y tế và hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe của ngành y tế. Đặc biệt, từ ngày 5/11, tỉnh Đắk Nông quyết định dừng triệt để các hoạt động karaoke, massage và một số dịch vụ không thiết yếu khác cho đến khi có thông báo mới.

Về tiến độ tiêm vắc xin, theo lãnh đạo tỉnh này, cơ bản tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao, nhưng không được để sót trường hợp nào đủ điều kiện mà không được tiêm. Ngành y tế địa phương khẩn trương phối hợp với lực lượng công an cơ sở để tuyên truyền, vận động bà con tiêm vắc xin, chậm nhất là chiều 5/11, tất cả công dân trên 18 tuổi tại địa bàn tỉnh phải được tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

Tính đến ngày hôm nay (5/11), tỉnh Đắk Nông ghi nhận 1.065 ca mắc COVID-19, trong đó 888 trường hợp khỏi bệnh, 7 người tử vong.

Ngày 22/10 vừa qua, Đắk Nông ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép và chuyển sang trạng thái bình thường mới.