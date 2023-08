Đại tiệc Buffett Trà Sư mừng Tết Độc Lập

Mùa thu với nắng mật ong, với bầu trời xanh trong vắt, với những cơn gió heo may lành lạnh, man mác làm vạn người mê, vạn người thương nhớ. Nếu ví Trà Sư mùa thu như một thiếu nữ thì nắng thu chính là phấn son khiến thiếu nữ thêm đẹp, thêm duyên. Và mùa thu đến thì cũng là chúng ta cùng đón Tết Độc lập đang rộn ràng nơi nơi.

Đại tiệc Buffet dân gian miễn phí

Đây là một sự kiện ẩm thực thường niên được Trà Sư tổ chức trong các dịp quan trọng, nhằm chào đón nồng nhiệt các du khách khắp phương xa gần khi ghé đến với miền đất thần tiên. Đại tiệc sẽ có hơn 30 loại bánh, trái phục vụ trong suốt 4 ngày nghỉ Lễ. Tất cả đồ ăn, thức uống đều miễn phí để đảm bảo cho mọi người vừa tiết kiệm được chi phí cũng như tham gia vào các hoạt động khác ở khu du lịch, có thể thưởng thức bất cứ lúc nào mà không cần phải lo về vấn đề “lương thực” lấp bụng khi đói.

Đại tiệc Buffett được KDL sinh thái rừng Tràm Trà Sư tiên phong tổ chức trong nhiều năm qua và đã trở thành thương hiệu về chất lượng và số lượng, luôn nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng bởi sự đầu tư chỉn chu cùng thái độ phục vụ tận tình. Đây cũng là điểm thu hút khiến mọi người luôn muốn trở lại vào các ngày đặc biệt thay vì quyết định chọn các địa điểm xa hơn để đi, tránh cảnh bon chen đông đúc, mất đi sự thoải mái. Với cách làm chuyên nghiệp và tận tụy, Đại tiệc Buffet Trà Sư đã thay đổi suy nghĩ từ trước đến nay mọi người thường nghĩ - cái gì miễn phí đều không ngon. Nhưng Trà Sư thì khác - rất ngon và đẹp nữa.

Chào mừng đại lễ

Vì lượng du khách đổ về Trà Sư tham quan tăng đều qua từng năm, nên cảnh quan cánh rừng cũng ngày càng được vun bồi và hoàn thiện theo hướng bài bản hơn nhưng vẫn giữ lại nét tinh khôi ban đầu. Và mỗi khi vào dịp lễ, đặc biệt là 2/9, nơi đây lại tổ chức Buffet Hoa Quả thường kỳ.

Trà Sư đang trong tâm thế sẵn sàng chào đón hàng chục ngàn du khách ghé thăm thiên đường của nghệ thuật thứ 7 độc đáo tại An Giang. Nếu như thời gian qua áp lực cuộc sống tác động nhiều từ kinh tế khó khăn, thì hãy để Trà Sư lo hết mọi thứ. Du khách chỉ việc đến thưởng thức và tận hưởng sự bình yên cùng gia đình để tiếp tục nạp lại nguồn năng lượng tích cực chuẩn bị cho hành trình cuối năm nhé.

Bức tranh đầy mê hoặc

Trà Sư luôn là một trong những biểu tượng về sức sống của vùng đất An Giang từ trước đến nay. Và điều này lại càng nổi bật hơn khi lần đầu tiên nó được bước lên màn ảnh rộng. Được ưu ái cho làm phim trường chủ đạo của bộ phim “Đất rừng phương Nam” bản điện ảnh do chính đạo diễn Nguyễn Quang Dũng “chọn mặt gửi vàng”, đã cho thấy vẻ đẹp thực thụ ban sơ mà Trà Sư đang nắm giữ. Cô nàng không phải là rừng tràm đặc biệt nhất, cũng không thể so quy mô, tuổi đời với Tràm Chim (Đồng Tháp) nhưng chắc chắn là rừng tràm đẹp nhất Việt Nam do Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận.

Đơn giản thân thương

Với diện tích khoảng 850ha, nó là một trong những di sản thiên nhiên tuyệt vời và quan trọng của đất nước.

Được biết đến với một hệ sinh thái phong phú, mảng tràm phủ xanh kín trải dài đến tận chân trời. Khi bước vào khu rừng, ta sẽ cảm nhận được nhịp sống sôi động của hàng nghìn chim, cò từ sáng sớm đến chiều tối. Hoàn toàn là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên, muốn khám phá hệ sinh thái đa dạng.

Tại đây, bạn có thể tham gia vào các hoạt động như đi xuồng để “lạc trôi” vào khung cảnh thần tiên, để khám phá mê cung các con rạch, con kênh cùng vườn tràm rợp bóng tọa vị đôi bờ. Điều này mang lại cho bạn cơ hội quan sát, tiếp cận gần gũi với thế giới chim trời bằng giác quan điện ảnh tự thân, trong đó không thiếu những loài quý hiếm như cò quạt, cò trắng, cò đầu đỏ cùng nhiều loài chim đa dạng khác.

Ngoài việc tham quan rừng tràm, bạn cũng có thể tận hưởng vẻ đẹp của cánh đồng sen nở rộ, các loại bèo xanh thăm thẳm che khuất đi mặt hồ dịu êm tựa như ta đang ngồi trên một tấm thảm. Ngoài ra, hãy thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương tại khu vực Nhà hàng, lều nhỏ thật xinh xắn và vô cùng sinh thái.

Những tia nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá làm không gian bừng lên một màu xanh tươi sáng. Mỗi năm một lần, giờ đây ta lại thấy cánh rừng tràm lại e thẹn nhẹ nhàng với vẻ đẹp của sự trưởng thành. Đấy là bình yên… Bình yên thanh thoát một cõi, đón chào tháng 9 đầy thân thương.