Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục 'Hướng về đồng bào miền Bắc' tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ

Tiếp nối hành trình “Hướng về đồng bào Miền Bắc” và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão Yagi và mưa lũ vừa qua, trong hai ngày 24 và 25/9/2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tại 3 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên và Phú Thọ để đến thăm và trao 300 suất tiền mặt trị giá 360 triệu đồng (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho 300 hộ dân.

Trước đó, từ ngày 15/9- 22/9, thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã trao 700 suất hỗ trợ trị giá 840 triệu đồng cho 700 gia đình bị thiệt hại tại Lào Cai, Tuyên Quang, TP. Hải Phòng và Quảng Ninh. Hành trình ý nghĩa này sẽ được tiếp nối tại các tỉnh thành khác trong thời gian sớm nhất.

Chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương – Hướng về đồng bào Miền Bắc” được Dai-ichi Life Việt Nam phát động và tài trợ ngay 5 tỷ đồng để triển khai nhanh chóng các hoạt động cứu trợ giúp người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống và hỗ trợ trong công tác chăm sóc y tế, khuyến học nhằm giúp trẻ em sớm đến trường tại 22 tỉnh thành bị thiệt hại nặng nề bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn, Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Giang, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đồng thời, Công ty đã kêu gọi toàn thể đội ngũ Ban Giám đốc, Nhân viên và Tư vấn Tài chính cùng chung tay đóng góp nhằm tiếp tục sẻ chia với người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, xúc động chia sẻ: “Hậu quả của bão Yagi và mưa lũ đã gây ra bao mất mát, đau thương cho đồng bào Miền Bắc thân yêu, không gì có thể bù đắp được! Hơn bao giờ hết, chúng tôi tin rằng trong nghịch cảnh, sự sẻ chia và tình yêu thương luôn là điểm tựa vững chãi nhất cho con người. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng tôi hy vọng với sự chung tay góp sức từ Dai-ichi Life Việt Nam cùng hàng triệu trái tim cả nước đang hướng về Miền Bắc, người dân nơi đây sẽ được tiếp thêm sức mạnh, kiên cường vượt qua gian khó và vững tin hướng đến một cuộc sống tốt đẹp phía trước”.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, trong hơn 17 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 75 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Trong bối cảnh đầy thách thức của nền kinh tế và thị trường, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2024 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 9.200 tỷ đồng, thị phần đạt 13%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2023, giữ vị trí Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt gần 1.800 tỷ đồng, dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm và đứng thứ hai trên thị trường về lợi nhuận sau thuế với hơn 1.100 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước gần 645 tỷ đồng, tổng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt trên 10.700 tỷ đồng, tổng tài sản lên gần 71.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm đảm bảo thực hiện cam kết chi trả quyền lợi của khách hàng trong tương lai, theo quy định của Nhà nước, đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã trích lập khoản dự phòng nghiệp vụ lên đến gần 47.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng, trong 6 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 2.200 tỷ đồng cho hơn 200.000 trường hợp, trong đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí và tai nạn gần 700 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 21.700 tỷ đồng cho hơn 1,9 triệu trường hợp trong gần 17 năm qua, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Việt Nam.