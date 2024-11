Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7, một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách hàng và gia đình với chi phí hợp lý và mức bảo vệ cao lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi Bệnh/Thương tật (không giới hạn số lượng Bệnh/Thương tật) nhằm đảm bảo tài chính, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao trước các rủi ro về bệnh tật, tai nạn và an tâm chăm sóc sức khỏe chu toàn.

Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 được thiết kế với 5 lựa chọn linh hoạt từ gói Cơ Bản đến Thịnh Vượng, với quyền lợi tối đa cho mỗi Bệnh/Thương tật từ 150 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của khách hàng. Độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm là từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi đối với Quyền lợi Điều trị nội trú và từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi đối với Quyền lợi Ngoại trú và Quyền lợi Chăm sóc răng.

Dai-ichi Life Việt Nam bảo vệ khách hàng đến 75 tuổi, thông qua các quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện từ điều trị nội trú, điều trị trong ngày, đến cấp cứu, phẫu thuật, điều trị ung thư, cấy ghép bộ phận, v.v…

Theo Bộ Y Tế, tỷ lệ chi tiền túi của các hộ gia đình Việt Nam cho việc khám chữa bệnh vẫn ở mức cao, chiếm đến 43% tổng chi phí y tế(*). Nhằm góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và hiện thực hóa sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trọn đời cho khách hàng và gia đình, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát triển sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 với nhiều tính năng vượt trội.

Có thể kể đến các ưu điểm nổi bật của sản phẩm như: Mức phí hợp lý với hạn mức chi trả cao; Phạm vi bảo vệ toàn cầu và hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp với gần 280 cơ sở y tế trong và ngoài nước; Chi trả tiền phòng lên đến 6 triệu đồng/Ngày nằm viện với phòng thường và theo chi phí thực tế đối với phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU), tối đa 100 ngày/năm cho mỗi Bệnh/Thương tật, giúp khách hàng an tâm khi điều trị kéo dài.

Đặc biệt, Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 còn mở rộng phạm vi bảo vệ khách hàng khi điều trị ung thư bằng các liệu pháp miễn dịch và trúng đích. Mức chi trả có thể lên đến 100 triệu đồng/Năm hợp đồng, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại, thêm khả năng chữa lành bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tài chính, chia sẻ: “Sức khỏe và tình yêu thương là nền tảng của hạnh phúc. Với sứ mệnh bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai an tâm hạnh phúc cho khách hàng và gia đình, Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ cung cấp các giải pháp bảo vệ an toàn tài chính mà còn cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của chúng tôi nhằm phát triển hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc bền vững cho khách hàng và gia đình, đối tác, cộng đồng, một lần nữa minh chứng cho những nỗ lực 'toàn tâm chăm sóc' của Dai-ichi Life Việt Nam để khách hàng và gia đình luôn được 'toàn ý yêu thương' và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn”.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7, từ ngày 1/11/2024 đến hết ngày 30/11/2024, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Vui sống khỏe, đón quà hay”. Khách hàng sẽ nhận ngay Thiết bị massage cầm tay Kachi MK445 cho mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có kèm Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7, và đáp ứng đầy đủ điều kiện nhận quà tặng theo thể lệ chương trình được công bố tại: https://bit.ly/newctkmhc3.

Ngoài ra, trong tháng 11/2024, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ra mắt nền tảng kỹ thuật số Dai-ichi Medic dành riêng cho Bệnh viện/Phòng khám hợp tác với Công ty về dịch vụ khám thẩm định tham gia bảo hiểm và bảo lãnh viện phí bồi thường bảo hiểm. Với các tính năng của Dai-ichi Medic dành cho dịch vụ bảo lãnh viện phí, quyết định bảo lãnh sẽ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả dựa trên nền tảng trực tuyến, giúp tối ưu hóa trải nghiệm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.400 tỷ đồng cho hơn 305.000 trường hợp. Trong đó, quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí và tai nạn chiếm gần 1.100 tỷ đồng.