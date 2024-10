Dai-ichi Life Việt Nam lần thứ 4 lọt "Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2024”

Ngày 24/10/2024, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã được vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2024 (Top 500 Vietnam Most Profitable Companies 2024)” và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2024 (Top 50 Vietnam Best Profitable Companies 2024)” tại Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 2024, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức tại Khách sạn Sheraton, TP. Hà Nội.

Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã xuất sắc tăng 2 bậc so với năm 2023, vươn lên vị trí 53 trong Bảng xếp hạng PROFIT500 2024; đồng thời đạt vị trí 23 trong Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2024. Đây là lần thứ 4, Dai-ichi Life Việt Nam có tên trong Bảng xếp hạng PROFIT500, tiếp tục khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững, hoạt động kinh doanh hiệu quả và uy tín thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu đến từ Nhật Bản. Để được vinh danh trong Bảng xếp hạng PROFIT500 2024, các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như: lợi nhuận trước thuế trong năm gần nhất, duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2023 - 2024, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt, cùng các tiêu chí về quy mô tài sản, vốn, quy mô lao động và uy tín trên truyền thông. Để được tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2024, doanh nghiệp phải có tên trong Bảng xếp hạng PROFIT500 trong 3 năm liên tiếp. (Thông tin chi tiết về Bảng xếp hạng PROFIT500 2024 xem tại đây và Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2024 xem tại đây). Ông Đặng Hồng Hải – Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục đạt thứ hạng cao trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2024” và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2024”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Công ty trong bối cảnh đầy thách thức của thị trường và nền kinh tế. Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, giải thưởng này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chú trọng phát triển hệ sinh thái số nhằm nâng cao trải nghiệm và mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Dai-ichi Life Việt Nam cam kết tiếp tục tăng trưởng bền vững và trở thành người bạn đồng hành “Gắn bó dài lâu” nhằm bảo đảm cuộc sống bình an, tương lai hạnh phúc cho khách hàng và gia đình, đóng góp tích cực cho cộng đồng và cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.” Trong 9 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu phí bảo hiểm gần 14.000 tỷ đồng, thị phần đạt 13,1%, giữ vị trí Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 2.770 tỷ đồng, dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt lợi nhuận sau thuế gần 1.700 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước gần 775 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 9 năm 2024, tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối của Dai-ichi Life Việt Nam đạt trên 10.450 tỷ đồng, tổng tài sản lên đến gần 72.400 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm đảm bảo thực hiện cam kết chi trả quyền lợi của khách hàng trong tương lai, theo quy định của Nhà nước, đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã trích lập khoản dự phòng nghiệp vụ lên đến hơn 48.600 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng, trong 9 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 3.400 tỷ đồng cho hơn 305.000 trường hợp, trong đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí và tai nạn hơn 1.100 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm gần 23.000 tỷ đồng cho hơn 2 triệu trường hợp trong gần 17 năm qua, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Việt Nam. Công ty hiện đang vinh dự phục vụ gần 5 triệu khách hàng và gia đình thông qua đội ngũ ngũ trên 2.000 Nhân viên và 110.000 Tư vấn Tài chính chuyên nghiệp tại 300 văn phòng trên toàn quốc. Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, trong hơn 17 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 76 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội. Vào ngày 3/10/2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) vinh danh hai giải thưởng lớn lần thứ 4 liên tiếp- “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” (Corporate Excellence Award) và “Thương hiệu truyền cảm hứng 2024” (Inspirational Brand Award) tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards 2024 (APEA 2024). P.V