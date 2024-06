Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 21.000 tỷ đồng cho hơn 1,8 triệu trường hợp

5 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đạt được kết quả kinh doanh khả quan, tiếp tục cam kết mang đến cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng cho hàng triệu khách hàng, gia đình và cộng đồng.

Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững

Mặc dù thị trường bảo hiểm vẫn còn nhiều thách thức, Dai-ichi Life Việt Nam đã khép lại 5 tháng đầu năm 2024 với kết quả kinh doanh đáng khích lệ: Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tính hơn 7.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 875 tỷ đồng.

Về qui mô hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí Top 3 trên thị trường với mạng lưới kinh doanh trên 300 văn phòng, “phủ sóng” khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, vinh dự phục vụ gần 5 triệu khách hàng thông qua đội ngũ trên 2.000 Nhân viên và hơn 110.000 Tư vấn Tài chính chuyên nghiệp.

Sau 17 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam đã củng cố nền tảng tài chính vững mạnh với tổng tài sản tăng lên gần 67.000 tỷ đồng, quỹ dự phòng hơn 42.700 tỷ đồng, lợi nhuận tích lũy vượt 10.000 tỷ đồng, giữ vững vị thế Top 3 Công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có hiệu quả kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.

“Khách hàng là trên hết”

Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng và giá trị cộng thêm thiết thực, trong 5 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng, cho 165.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 21.300 tỷ đồng cho hơn 1,8 triệu trường hợp trong gần 17 năm qua, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Việt Nam.

Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, song song với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam chú trọng đầu tư hệ sinh thái số với chuỗi quy trình số hóa xuyên suốt bao gồm việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời ngay khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, liên tục hoàn thiện quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm tự động (e-Claim) nhằm nâng cao trải nghiệm và mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Nhằm bảo đảm khách hàng hiểu đúng về mục đích, ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ, được tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài chính, an tâm khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng tăng cường đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ, đạo đức kinh doanh và trau dồi kỹ năng chuyên môn cho Tư vấn Tài chính để mỗi người có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng một cách đầy đủ, minh bạch và chuyên nghiệp.

Vì cuộc sống tươi đẹp cho người dân Việt Nam

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh, trong 17 năm hình thành và phát triển, thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Dai- ichi Life Việt Nam tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội xuyên suốt bốn lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Môi trường và Từ thiện Xã hội, với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 67 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã tài trợ gần 3 tỷ đồng để thực hiện chuỗi chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương – Hạnh phúc cho Cộng đồng” với các chương trình thiết thực như: trao tặng hệ thống máy lọc nước uống sạch cho trường học tại các địa phương gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước; trao học bổng, quà khuyến học và chăm sóc sức khỏe cho học sinh vùng sâu vùng xa; hỗ trợ người dân miền Trung có hoàn cảnh khó khăn, trồng cây xanh góp phần phủ xanh đô thị, bảo vệ môi trường…

Tự hào Dai-ichi Life Việt Nam

Với những đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng, từ đầu năm đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh với hàng loạt giải thưởng danh giá: “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023, đứng thứ 2 trong Top các Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ nước ngoài lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn và công bố; “Doanh nghiệp phát triển bền vững” trong Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng 2024 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times trao tặng; “Thương Hiệu Vàng Việt Nam 2024” do Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người Tiêu Dùng trao tặng; “Doanh nghiệp Tiêu biểu ASEAN tại Lễ trao Giải thưởng ASEAN 2024 do Viện Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế cùng các Bộ, Ban, Ngành khác của Việt Nam và Singapore trao tặng…

Với sứ mệnh “Vì tương lai an tâm hạnh phúc của người dân Việt”, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết tiếp tục phát triển bền vững, trên tinh thần “Kaizen” – liên tục cải tiến, đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm mang đến các trải nghiệm mới mẻ, ưu việt và giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng; chung tay cùng Chính phủ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mang đến hạnh phúc và bình an cho mỗi người, mỗi nhà thông qua bốn giá trị trải nghiệm: bảo vệ tài chính, tạo dựng tài sản, nâng cao sức khỏe thể chất & tinh thần và kết nối yêu thương.