Đại gia Hải Phòng cho người đại náo bến xe khách bị khởi tố tội gì?

TPO - Liên quan đến vụ một chủ nhà trọ bị nhóm côn đồ kề dao vào cổ, đập phá tài sản vì "dám" nhắc nhở tiếng nẹt pô, tối 26/4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đã triệu tập nhóm nghi can lên làm việc.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục tạm giam các bị can Hoàn Nguyên, Tùng Dương và Nhất Nguyên đến ngày 3/6.