Đại Đông Hồ: Hành trình phát triển và trách nhiệm xã hội

Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, bên cạnh việc khẳng định vị trí, vai trò của mình, vươn lên phát triển mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ chú trọng công tác an sinh xã hội. Đại Đông Hồ coi đây là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, với những người nghèo, người yếu thế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ được thành lập từ năm 2013, là một Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công xây dựng.

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Đại Đông Hồ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển về quy mô, cơ cấu tổ chức, năng lực tài chính, năng lực đầu tư, thành lập thêm các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái. Thông qua đó, Đại Đông Hồ đã tạo dựng được uy tín, thương hiệu, vị thế vững chắc trên thị trường, được các cổ đông, đối tác, khách hàng tin tưởng hợp tác.

Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ khẳng định năng lực của mình với các loại chứng chỉ đạt được như: Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng công trình Nhà Công nghiệp, thi công lắp đặt thiết bị công trình hạng I do Bộ Xây dựng – Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp, Chứng chỉ ISO9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng, Chứng chỉ ISO14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường, Chứng chỉ ISO45001:2018 về Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ. Năm 2023, dự án Artisan Park do Đại Đông Hồ làm Tổng thầu được Chủ đầu tư chấm điểm GQUAS với số điểm 90%/100% đã thể hiện được năng lực thi công xây dựng của Đại Đông Hồ.

Theo chia sẻ của ông Hồ Văn Đại, Chủ tịch HĐQT: “Trong lĩnh vực xây dựng, khi bối cảnh thị trường bất động sản và thị trường xây dựng trầm lắng và gặp nhiều khó khăn, Đại Đông Hồ đã có những thành tựu đáng kể thể hiện qua việc trúng thầu thi công xây dựng các dự án quy mô lớn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cam Ranh – Khánh Hoà, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Cần Thơ,…

Bên cạnh đó, với phương châm doanh nghiệp phụng sự xã hội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ luôn hướng tới mục tiêu đóng góp công sức của mình cho công tác an sinh xã hội, coi đây là trách nhiệm với xã hội, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Trách nhiệm và tinh thần nhân văn hướng tới cộng đồng ấy đã được Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ theo đuổi trong suốt quá trình phát triển của công ty cũng như được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty.

Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Đại Đông Hồ đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội, thiện nguyện hơn 50 tỷ đồng được trích từ nguồn lợi nhuận của công ty. Cụ thể, công ty đã triển khai thực hiện một loạt các chương trình như: Trao tặng nhà tình thương và nhiều phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Trung; Trao tặng 12.500 cây xanh cho UBND TP Thủ Dầu Một nhằm hưởng ứng xây dựng “Thành phố xanh – Thân thiện” giai đoạn 2024 -2030; Tham gia hoạt động tình nghĩa khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, cận nghèo, người già neo đơn tại huyện Dầu Tiếng; Chỉ tính riêng trong đợt dịch covid 19, năm 2021, Đại Đông Hồ đã ủng hộ hàng tỷ đồng hỗ trợ công tác chống dịch, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động. Năm 2022, Đại Đông Hồ đã được UBND tỉnh Bình Dương trao bằng khen Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiểu biểu của năm. Trong năm 2024, ngoài việc tiếp tục phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, Đại Đông Hồ cũng đặt trọng tâm vào việc chăm lo cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng hành cùng các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hồ Văn Đại cho biết: “Đại Đông Hồ với tầm nhìn chiến lược nhằm trở thành một Tập đoàn vững mạnh, một đối tác đáng tin cậy, môi trường làm việc năng động sáng tạo, cung cấp dịch tối ưu, tăng trưởng bền vững, Đại Đông Hồ đã và đang không ngừng mở rộng nhiều khu vực và phát triển trên mọi lĩnh vực.”

Định hướng phát triển, nâng cao năng lực, khẳng định vị thế trên thị trường và định hướng mục tiêu trở thành Tập đoàn thương hiệu trong và ngoài nước, Đại Đông Hồ đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, hoàn thiện bộ máy, áp dụng đổi mới, đưa công nghệ vào điều hành và sản xuất kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tiềm lực tài chính, liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Với lợi thế và nguồn lực sẵn có, ông Hồ Văn Đại nhấn mạnh: “Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ sẽ có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu trong kinh doanh cũng như tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, tiếp tục duy trì, phát huy phương châm Doanh nghiệp phụng sự xã hội.”