'Đại công trường' nhà ở xã hội tại Hải Phòng

Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, hiện nay trên địa bàn TP có 9 dự án nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng với tổng quy mô 15.000 căn. Đây là các dự án quan trọng để TP Hải Phòng hoàn thành mục tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 Chính phủ đặt ra. Ngoài 3 dự án nêu trên, còn 6 dự án khác là: Nhà ở xã hội thuộc Dự án khu đô thị mới Hoàng Huy New City tại huyện Thuỷ Nguyên, quy mô 149 căn với giá bán 14,125 triệu đồng/m2). Dự án đã cất nóc và đang hoàn thiện; Nhà ở xã hội tại số 39 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền (tên thương mại Quang Vinh Tower), quy mô 216 căn với giá bán dự kiến 19,5 triệu đồng/m2. Hiện dự án cũng cất nóc và đang hoàn thiện; Dự án xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Đồng, huyện An Dương, quy mô 775 căn; Dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải , quy mô 4.004 căn; Dự án nhà ở công nhân tại phường Đông Hải 2, Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, quy mô 1.562 căn; Dự án cải tạo chung cư cũ Đồ Sơn, quy mô 68 căn.