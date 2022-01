‘Đại chiến’ Arsenal vs Liverpool chính thức bị hoãn

TPO - Trận lượt đi vòng bán kết Carabao Cup giữa Arsenal và Liverpool đã chính thức bị hoãn. Đội khách nộp đơn xin hoãn trận đấu này vì thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.

Theo truyền thông Anh, Liverpool đã gửi đơn lên Liên đoàn các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (EFL) yêu cầu hoãn trận đấu với Arsenal vì dịch COVID-19 bùng phát. Cho dù không phải đóng cửa trung tâm huấn luyện, nhưng Liverpool đã phải hủy bỏ buổi tập vào hôm qua vì lo ngại COVID-19 lan rộng hơn. Trước đó, The Kop đã mất một loạt ngôi sao vì dịch bệnh này, bao gồm cả thủ môn Alisson, HLV Jurgen Klopp và trợ lý Pepijn Lijnders.

Sau khi đánh giá tình hình, EFL đã đồng ý với yêu cầu của Liverpool. Thời gian thi đấu lại trận đấu này cũng được sắp xếp lại. Thông báo trên trang chủ, Liverpool cho biết: “Kiến nghị hoãn trận đấu của CLB đã được EFL chấp thuận do ngày càng có nhiều trường hợp nghi ngờ dương tính với COVID-19 giữa các cầu thủ và nhân viên”.

“Sự bùng phát của COVID-19 khiến Liverpool không có đủ số lượng cầu thủ và nhân viên để hoàn thành trận đấu như quy định. Do đó, trận lượt đi vòng bán kết Carabao Cup sẽ diễn ra tại Anfield vào ngày 13/1 tới. Trận lượt về diễn ra tại Emirates sau đó 1 tuần, vào ngày 20/1. Vé xem các trận đấu này vẫn có hiệu lực như bình thường”.

Bên cạnh đó, Liverpool cũng gửi lời cảm ơn đến EFL cũng như Arsenal vì đồng ý với yêu cầu của họ. Ngoài việc mất người vì COVID-19, Liverpool còn khủng hoảng lực lượng do chấn thương và CAN 2021. Ba ngôi sao của The Kop, Mo Salah, Sadio Mane và Naby Keita đã trở về châu Phi dự CAN 2021 và chỉ có thể trở lại sau khoảng 1 tháng nữa.