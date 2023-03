Đà Nẵng: Làm rõ trách nhiệm đấu giá lô đất liên quan đến Vũ 'nhôm'

TPO - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu lô đất A2 đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên quan đến phạm nhân Phan Văn Anh Vũ đã được bán đấu giá thành công.

Phạm nhân Phan Văn Anh Vũ đề nghị xem xét lại bản án

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn kiến nghị xem xét khẩn cấp của phạm nhân Phan Văn Anh Vũ (còn gọi "Vũ nhôm”) về lô đất A2 đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã được Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) nhưng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn ra lệnh kê biên và Cục thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã tổ chức bán đấu giá thành công lô đất này cho Công ty CP Đầu tư bất động sản Vạn Thành Phát.

Phạm nhân Phan Văn Anh Vũ đề nghị xem xét lại bản án, vi phạm của các cơ quan tố tụng và Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng trong việc kê biên, thi hành án đối với tài sản là quyền sử dụng tại lô đất A2 nêu trên.

Để có căn cứ giải quyết, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất A2 đường Phạm Văn Đồng; các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất này giữa các tổ chức, cá nhân liên quan; hiện trạng của lô đất và tình trạng pháp lý của lô đất tại thời điểm hiện nay.

Theo tìm hiểu, từ năm 2005, UBND TP Đà Nẵng đã chuyển quyền sử dụng đất lô A2 đường Phạm Văn Đồng (rộng 2.681m2 ) cho Công ty TNHH Xây dựng 79 (do Phan Văn Anh Vũ là người đại diện). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tháng 2/2006 UBND TP Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Xây dựng 79 tại lô “đất vàng” này.

Đến tháng 3/2007, Công ty TNHH Xây dựng 79 (do Phan Minh Cương đại diện) đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô A2 cho Phan Văn Anh Vũ. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại lô đất này cho Phan Văn Anh Vũ.

Đến tháng 5/2007 vợ chồng Phan Văn Anh Vũ đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô A2 đường Phạm Văn Đồng cho Tập đoàn Viettel. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tháng 5/2007 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đà Nẵng đã đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại lô A2 đường Phạm Văn Đồng cho Tập đoàn Viettel.

Truy trách nhiệm cá nhân liên quan

Năm 2018, khi Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước bị thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng rà soát, cung cấp thông tin tài sản là nhà, đất của Phan Văn Anh Vũ.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sau đó đã có báo cáo kết quả rà soát theo đề nghị của Bộ Công an, kèm theo danh sách các tài sản là bất động sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, trong đó có lô đất A2 đường Phạm Văn Đồng. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh kê biên đối các tài sản thuộc sở hữu của Phan Văn Anh Vũ, trong đó có lô đất A2 này.

Tại bản án số 158 ngày 12/5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đối với các tài sản thuộc sở hữu của Phan Văn Anh Vũ để đảm bảo thi hành án.

Sau khi có bản án, tháng 10/2020 Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định thi hành chủ động số 12 để thi hành một phần bản án số 158 của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Quá trình thi hành án, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng đã có văn bản cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 28 tài sản nhà, đất. Trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô A2 đường Phạm Văn Đồng, được chỉnh lý biến động cho Phan Văn Anh Vũ ngày 9/4/2007.

Đến ngày 2/6/2021, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng xác nhận: "Không có trở ngại khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá" đối với lô đất A2 đường Phạm Văn Đồng

Trên cơ sở đó, ngày 30/12/2021, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng tổ chức đấu giá lô đất A2 đường Phạm Văn Đồng để đảm bảo thi hành án cho Phan Văn Anh Vũ. Công ty CP Đầu tư bất động sản Vạn Thành Phát đã trúng đấu giá với số tiền hơn 293 tỷ đồng. Đến nay, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đối với Công ty CP Đầu tư bất động sản Vạn Thành Phát và đã bàn giao đất trên thực địa, chưa đăng ký biến động tại cơ quan quản lý đất đai TP Đà Nẵng.

Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng có báo cáo giải trình và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan khi tham mưu, duyệt, ký các văn bản cung cấp thông tin không chính xác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng về nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý đối với quyền sử dụng đất tại lô A2 đường Phạm Văn Đồng.