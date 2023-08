Đà Nẵng đi đầu cả nước trong phát triển Nhà ở xã hội

Với 82% số lượng nhà ở xã hội trên cả nước, Đà Nẵng được xem là “lá cờ đầu” trong phát triển Nhà ở xã hội. Địa phương này thành công xây dựng nhiều dự án NOXH nổi bật với chất lượng công trình cao, mang lại môi trường sống hiện đại, văn minh cho nhiều người dân.

Đà Nẵng chiếm hơn 80% số nhà ở xã hội trên toàn quốc

Theo báo cáo, đến hết tháng 5-2023, Thành phố Đà Nẵng đã chi hơn 3.500 tỷ đồng ngân sách để xây dựng NOXH. Hiện, địa phương này đã hoàn thành 15.213 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên. Đối với những dự án nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp đã hoàn thành 950/1.496 nhà ở xã hội. Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng - ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết: hiện cả nước có 15.000 nhà ở xã hội thì Đà Nẵng chiếm tới hơn 82%, dẫn đầu cả nước về xây dựng Nhà ở xã hội.

Đà Nẵng định hướng rõ ràng việc phát triển nhà ở xã hội theo hướng tập trung hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Mục đích mang tới những căn hộ chất lượng cao, nâng cấp những tiêu chuẩn cho Nhà ở xã hội theo hướng hiện đại, tiện nghi, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Theo khảo sát mới nhất về nhu cầu của công nhân tại những khu công nghiệp của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, dự báo nhu cầu công nhân người lao động có nhu cầu nhà ở đến năm 2030 là hơn 60 nghìn người. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ này, thời gian tới, địa phương này sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất xây dựng NOXH, lập các quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được duyệt. Trong đó, đặc biệt ưu tiên quy hoạch các khu NOXH tập trung với quy mô lớn gần các khu vực khu, cụm công nghiệp, phục vụ đối tượng công nhân. Những kết quả và định hướng xây dựng Nhà ở xã hội trong thời gian tới cho thấy sự quan tâm sát sao về vấn đề nhà ở, ổn định chất lượng cuộc sống cho người dân của Chính quyền Đà Nẵng.

Chất lượng song hành cùng số lượng

Không chỉ dẫn đầu cả nước về số lượng Nhà ở xã hội, Đà Nẵng còn là địa phương thành công trong việc thiết lập tiêu chuẩn mới về NOXH chất lượng trên cả nước, góp phần thúc đẩy chất lượng cuộc sống người dân. Những dự án NOXH tại Đà Nẵng được chú trọng xây dựng với chất lượng công trình cao, bảo đảm tính bền vững, lâu dài. Đặc biệt, nhiều hệ thống tiện ích được bổ sung, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sống khép kín, thuận tiện cho cư dân, tạo ra một cái nhìn mới mẻ cho Nhà ở xã hội. Đơn cử như dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4.2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside – tên thương mại The Ori Garden, được đánh giá chất lượng tương đương nhà ở thương mại phân khúc trung cấp.

Khác biệt của The Ori Garden nằm ở hệ thống tiện ích đắt giá, trong đó, một vài tiện ích chỉ xuất hiện ở những dự án nhà ở thương mại cao cấp như: hệ thống 6 vườn chủ đề, khu thể chất ngoài trời, hệ thống bể bơi người lớn, trẻ em, khu vui chơi… mang tới sự tiện nghi cho cư dân. Đặc biệt, dãy phố thương mại tại The Ori Garden được xem là điểm nhấn đắt giá tại đây, mang tới một trải nghiệm sống tiện ích khép kín All-in-one. Theo đó, khu phố thương mại tập trung kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, phục vụ cư dân. Những hộ gia đình tại The Ori Garden có thể mua sắm, giải trí sau những giờ làm việc ngay chính trong nơi mình ở.

Theo chia sẻ của chủ đầu tư, hiện giai đoạn 1 của The Ori Garden đã đón khoảng hơn 80% cư dân về ở, ước tính khoảng 3000 người dân Đà Nẵng đã có tổ ẩm mới, tạo nên một cuộc đồng cư dân văn minh, hạnh phúc. “Chất lượng đời sống của một bộ phận người dân Đà Nẵng được thể hiện thông qua niềm vui hân hoan của cư dân The Ori Garden khi họ được sở hữu tổ ấm hiện đại, nhiều tiện ích”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm. Chị Phương Thanh, một cư dân đang sinh sống tại đây cho biết: “Gia đình tôi đã chuyển về The Ori Garden được 3 tháng, đến giờ này vợ chồng tôi vẫn còn vỡ òa hạnh phúc vì được sở hữu ngôi nhà của riêng mình. Vợ chồng tôi rất hài lòng khi sống tại The Ori Garden vì sự tiện nghi. Ở đây có nhiều hàng quán, dịch vụ phù hợp với cả gia đình. Bạn nhỏ nhà tôi sau này cũng sẽ học ở trường học bên dưới”.

Trường hợp của chị Thanh là một ví dụ điển hình của những người lao động sở hữu tổ ấm chất lượng cao tại Thành phố Đà Nẵng. Rất nhiều khách hàng giai đoạn 1 của dự án như chị Thanh đã góp phần tạo nên một cộng đồng văn minh, sôi động tại The Ori Garden. Đây là bảo chứng cho chất lượng dự án, thu hút thêm nhiều khách quan tâm. Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, giai đoạn 2 của dự án đang tiếp nhận nhiều hồ sơ đăng ký nhờ những phản hồi tích cực của khách hàng.