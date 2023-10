Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập - Hơn hai thập kỷ kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc tại NashTech

Có rất nhiều yếu tố để nhân viên lựa chọn gắn bó với một công ty. Nhưng để có những nhân sự đi trọn hành trình tính bằng thập kỷ, thì không phải doanh nghiệp nào cũng tỏ tường.

“Tôi may mắn được đồng hành qua các cung bậc thăng trầm và chứng kiến những bước chuyển mình lớn mạnh của NashTech trong gần 23 năm gắn bó. Mọi thứ có thể thay đổi qua thời gian, nhưng có một điều mà tôi luôn vững tin ở Ban Giám đốc. Đó là dù ở thời điểm nào, “con người” luôn là yếu tố trọng tâm trong chiến lược tạo dựng giá trị cốt lõi và tinh hoa bản sắc doanh nghiệp của NashTech.” - Chị Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng phòng Tài chính NashTech Việt Nam chia sẻ.

NashTech tự hào vì có những nhân sự như chị Thủy, những Nasher luôn tận tâm cống hiến và dành cả “thanh xuân” để trưởng thành cùng NashTech. 10 năm, 15 năm, 20 năm, không chỉ là những cột mốc sự nghiệp của nhiều Nasher, mà còn là nguồn động lực vô hạn để NashTech nỗ lực hơn mỗi ngày, nhằm tạo dựng một “ngôi nhà thứ hai” hạnh phúc, văn minh cho toàn thể nhân viên.

Tôn trọng sự đa dạng - môi trường lý tưởng cho sự sáng tạo và đổi mới

Việc khuyến khích sự phát triển, nơi nhân viên có cơ hội học hỏi, đóng góp và được tôn trọng mọi khác biệt chính là nội dung trọng yếu mà công ty luôn hướng tới. Thông qua các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và giải pháp công nghệ, các khóa đào tạo với đa dạng lĩnh vực, Nasher có rất nhiều sân chơi để thỏa sức thể hiện tài năng, thế mạnh của mình. Qua đó, mỗi nhân viên đều được tiếp xúc với những trải nghiệm mới bằng góc nhìn đa chiều, các quan điểm độc đáo, nhằm thúc đẩy sự tự tin để bước ra khỏi các khuôn mẫu sẵn có và phát huy năng lực trong điều kiện tốt nhất.

Bình đẳng và hòa nhập để cùng nhau lớn mạnh

NashTech luôn nỗ lực hết mình để mỗi nhân viên khi đến với công ty đều cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và đối xử công bằng. Đặc biệt trong các sự kiện lớn như Company Trip và Team Building.

Trong các hoạt động văn nghệ và team building, Ban Giám đốc công ty cũng sẽ cùng đồng hành với toàn thể nhân viên, hết mình cống hiến để tạo ra những tiết mục mãn nhãn, những màn chinh phục thử thách team building ấn tượng. Ngoài ra, công ty còn chú trọng lựa chọn cơ sở lưu trú có tiêu chuẩn 5 sao, cùng lịch trình phù hợp để nhân viên có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thoải mái, vừa đáp ứng tiêu chí có các hoạt động thú vị cho các bạn có tính cách năng động, sôi nổi. Điều này giúp cho nhân viên có tinh thần thoải mái, hào hứng khi hòa nhập vào các hoạt động của công ty, góp phần đáng kể vào việc tạo dựng một môi trường làm việc công bằng, sáng tạo và văn minh.

Ông Nguyễn Thuận Thành – Giám đốc Nhân sự NashTech khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Việc ươm mầm, nuôi dưỡng và tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người trong môi trường văn hóa đa dạng là điều NashTech luôn hướng tới. Chúng tôi luôn tự hào và biết ơn vì có những Nasher tài năng, cá tính, luôn hết mình trong công việc và tận tâm cống hiến vì mục tiêu chung.”

Điều này được minh chứng thông qua giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) và “Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập” (Diversity, Equity & Inclusion) do HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại châu Á bình chọn năm 2023.

Trên hành trình kiến tạo bản sắc văn hóa doanh nghiệp, NashTech sẽ tiếp tục giữ vững những giá trị cốt lõi đang có, đồng thời không ngừng nỗ lực để thúc đẩy sự tự tin, tiềm năng phát triển và thành công cho mỗi Nasher - tài sản quý giá nhất của công ty.