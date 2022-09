Đã có trên 26 triệu người dùng ứng dụng VssID

TPO - Cơ quan tố tụng xác định, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã lợi dụng việc được cấp chứng nhận đầu tư dự án khách sạn và sử dụng các văn bản số 2160 ngày 2/8/2012 do ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký và văn bản 1717 ngày 20/5/2013 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Doãn Văn Hưởng ký ban hành chưa đúng quy định của pháp luật để khai thác trái phép quặng.