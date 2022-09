Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị truy tố trong vụ án liên quan thuốc Tamiflu

TPO - Được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu và nguyên liệu Oseltamivir nhưng cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho nhóm lãnh đạo Công ty Dược Cửu Long chiếm đoạt 3,8 triệu USD ngân sách Nhà nước.

Gây thiệt hại 3,8 triệu USD

Ngày 9/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố vụ án liên quan đến sai phạm trong việc mua thuốc Tamiflu để phòng chống dịch cúm A/H5N1 xảy ra tại Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long (Công ty Dược Cửu Long).

Theo đó, trong vụ án, các bị cáo Lương Văn Hóa, cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược Cửu Long; Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó Tổng giám đốc và hai cựu cán bộ thuộc công ty này là Nguyễn Văn Thanh Hải và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Về phía Bộ Y tế, các ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng; ông Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; ông Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý Dược và bà Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, thực hiện kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir phòng chống dịch cúm A (H5N1) tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở thông báo giá thành sản xuất thuốc Oseltamivir của Bộ Tài chính, Bộ Y tế giao kế hoạch và đặt hàng Công ty Dược Cửu Long sản xuất thuốc Oseltamivir từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức ký và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.

Theo quy định của pháp luật về quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng sản xuất bằng nguồn ngân sách Nhà nước, Công ty Dược Cửu Long phải chấp hành cơ chế quản lý giá và các mức giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất thuốc, Công ty Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu nhưng với động cơ vụ lợi, bị can Lương Văn Hoá đã lợi dụng, chức vụ quyền hạn chỉ đạo Nguyễn Thanh Tòng và Nguyễn Văn Thanh Hải, hạch toán trái nguyên tắc kế toán; chỉ đạo Ngô Hữu Hiếu Nghĩa lập thư giãn nợ để che giấu việc kiểm tra, thanh tra; đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Văn Thanh Hải, hợp thức hồ sơ thanh toán che giấu nhằm giữ lại số tiền giảm giá mua nguyên liệu 3,8 triệu USD (tương đương hơn 61,6 tỷ đồng) để sử dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước

Cáo trạng cho rằng, các bị can Dương Huy Liệu và Phạm Thị Minh Nga được giao nhiệm vụ ký kết, theo dõi việc thực hiện, thanh quyết toán hợp đồng sản xuất thuốc giữa Bộ Y tế và Công ty Dược Cửu Long. Quá trình thực hiện hợp đồng và khi thanh lý hợp đồng, hai bị can đã không kiểm tra việc thực hiện điều khoản đàm phán, giảm giá mua nguyên liệu được quy định trong hợp đồng.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm

Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu, nguyên liệu Oseltamivir và sản xuất thuốc dự trữ theo Quyết định số 92/QĐ-BYT ngày 11/1/2008 nhưng bị can đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo kiểm tra để làm rõ số tiền hơn 3,8 triệu USD Công ty Dược Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu, nên không phát hiện việc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Còn bị can Nguyễn Việt Hùng được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu, nguyên liệu Oseltamivir và sản xuất thuốc dự trữ nhưng không chỉ đạo kiểm tra trực tiếp sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, việc quản lý, sử dụng, hạch toán đối với số tiền hơn 3,8 triệu USD, tạo lập thư giãn nợ nhằm che giấu với Bộ Y tế về việc giữ lại số tiền nêu trên.

Sau khi Bộ Tài chính có văn bản kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra, bị can Nguyễn Việt Hùng được phân công tổng hợp ý kiến liên ngành để làm rõ số tiền do Công ty Dược Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu, bị can chỉ căn cứ theo báo cáo của Công ty Dược Cửu Long, không tổng hợp ý kiến của tổ công tác liên ngành và các đơn vị liên quan để làm rõ, đề xuất tiếp tục kiểm tra mà tham mưu cho ông Cao Minh Quang ký ban hành báo cáo số 20/BC-BYT ngày 29/4/2009 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ không phù hợp với kiến nghị của Bộ Tài chính.

Hành vi nêu trên của các bị can đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,8 triệu USD.