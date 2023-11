Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo vụ tranh chấp khối tài sản khủng với đại gia Đức An

TPO - Nguồn tin từ TAND TPHCM cho biết, bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy), là bị đơn trong vụ “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn” với ông Nguyễn Đức An (nguyên đơn, 61 tuổi, Việt kiều Mỹ), đã nộp đơn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm ngày 1/11 của TAND TPHCM.

Theo kháng cáo, bà Thuý yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết sửa một phần bản án số 2331/2023/DS-ST theo hướng: Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu công nhận giá trị tài sản 5 căn biệt thự S41, S42, S43, S60, S61 thuộc dự án Sealinks Golf & County Club tại Km9, Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là tài sản chung, được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân của nguyên đơn và bị đơn. Yêu cầu nguyên đơn hoàn lại 50% giá trị của 5 căn biệt thự trên là 8,7 tỷ đồng.

Kháng cáo của bà Thúy cũng yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên giao cho bà Thúy được quyền sở hữu toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH TM ĐO TTNT Bình Minh (trong đó có quyền sử dụng đất diện tích 3.779,3 m2 đất của Công ty TNHH TM ĐO TTNT Bình Minh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Bà Thúy có nghĩa vụ thanh toán cho ông Nguyễn Đức An 1/2 giá trị vốn góp của Công ty TNHH TM ĐO TTNT Bình Minh là 43,5 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Đức An cũng đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND đã không xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý, không thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ có liên quan, không triệu tập hết những người có quyền, nghĩa vụ liên quan; không đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan các tài liệu chứng cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông An.

Kháng cáo của ông An đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng "khách quan, đúng với các quy định của pháp luật" để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông An.

Tòa từng tuyên chia đôi tài sản tranh chấp

Theo nội dung vụ kiện, năm 2006, ông An và bà Thúy kết hôn tại Mỹ. Tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California giải quyết ly hôn giữa ông An và bà Thúy. Đến năm 2010, ông An làm đơn khởi kiện nộp TAND TPHCM, yêu cầu bà Thúy trả lại 39 tài sản mà theo ông An, trong thời gian còn chung sống với bà Thúy, ông mang quốc tịch Mỹ nên nhờ vợ đứng tên sở hữu 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam (gồm cổ phiếu, xe hơi, căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TPHCM và Bình Thuận…).

Quá trình Tòa án thụ lý, ông An thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện về tài sản. Năm 2017, phía bà Thúy có đơn phản tố, gửi lên TAND TPHCM, đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, trị giá hơn 39 tỷ đồng.

Theo nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên, đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nguồn gốc tài sản, chỉ có có căn cứ xác định ông An gửi 2 khoản tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD cho bà Thúy. Số tiền còn lại nguyên đơn trình bày đưa tiền mặt cho bị đơn để mua tài sản nhưng bị đơn không thừa nhận nên không có căn cứ xác định.

Bản án sơ thẩm cũng cho rằng, các khoản tiền mà ông An gửi cho bà Thúy là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, không có căn cứ xác định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của nguyên đơn, các khoản tiền khác ông An không cung cấp được chứng cứ chứng minh có gửi số tiền này cho bà Thúy.

Bản án tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xác định các tài sản tranh chấp là tài sản riêng của nguyên đơn.

Về phản tố của bà Thúy, bản án sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu phản tố, xác định các tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (trừ căn hộ V1-1004 và tiền trong 3 tài khoản ngân hàng của bị đơn có sau thời kỳ hôn nhân).

Bản án cũng tuyên không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn yêu cầu chia 1/2 giá trị 5 căn biệt thự tại dự án Sealinks, Bình Thuận. Không có căn cứ xác định nguyên đơn nhận tiền từ việc bán 5 căn biệt thự Phan Thiết nên không chấp nhận yêu cầu chia tài sản với 5 tài sản này.

Bản án sơ thẩm tuyên chia 1/2 giá trị 15 tài sản tài sản sau cho cả 2 bên, gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Quận 1; 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, Quận 1; Biệt thự N4+N5 quận Bình Thạnh; Công ty TNHH Bình Minh; 465.000 cổ phần tại Công ty Cảng Sao Mai; Số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, Số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP. Vũng Tàu; Số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 - 2023.