Cứu người phụ nữ ngã từ tầng 3 lúc rạng sáng

TPO - Nhận tin báo người phụ nữ 55 tuổi ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 của căn nhà ở quận 5 (TPHCM), lực lượng cứu hộ kịp thời có mặt đưa nạn nhân xuống đất an toàn và chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Sáng 5/4, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 5 (TPHCM) vừa cứu thành công người phụ nữ bị ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 của căn nhà trên địa bàn.

Nạn nhân là bà L.T.K.L., 55 tuổi, ngụ quận 5.

Lúc 4h39 cùng ngày, Công an quận 5 nhận tin báo cứu hộ về việc có người phụ nữ bị nạn, ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5.

Ngay sau đó, Công an quận 5 đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp Công an phường 2 và các đơn vị có liên quan triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân từ mái tôn tầng 1 xuống đất an toàn.

Sau khi sơ cứu ban đầu, lực lượng chức năng đã đưa bà T. vào bệnh viện để cấp cứu.