Cường kích Su-25 Nga bay sát mặt đất, không kích mục tiêu quân sự ở Ukraine

TPO - Anh Triệu Văn Quân và những người bạn của mình đã mạnh tay chi 2 tỉ đồng để trang bị mô hình Bearbrick "Gấu bụng bự" cho quán cà phê của mình, đây là một trong những địa điểm ở Hà Nội đang thu hút các bạn trẻ đến check in. Trào lưu này không chỉ gây sốt tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc mà Bearbrick cũng được từ giới trẻ đến các sao Việt săn đón. Nhiều người nổi tiếng, các rich kid Việt cũng có sở thích sưu tầm món đồ chơi đắt đỏ này.

TPO - Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nỗ lực dập tắt đám cháy tại Công ty may Woochang Việt Nam (cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Hỏa hoạn xảy ra tại phân xưởng may của nhà máy và lan rộng khu vực xung quanh, đến 16 giờ hôm nay vẫn chưa được khống chế.