Cuốn sách phơi bày 13 năm bi kịch của Britney Spears

TPO - Được ra mắt vào cuối năm 2023, cuốn hồi ký mang tên The Woman in Me (tạm dịch Người đàn bà trong tôi) của “Công chúa nhạc Pop” Britney Spears đã gây chấn động với người hâm mộ khắp thế giới bởi những sự thật phũ phàng đằng sau ánh hào quang của làng showbiz nước Mỹ.

Tháng 6/2021, màn phát biểu dài hơn 20 phút của ca sĩ Britney Spears trước phiên tòa công khai đã gây chấn động đối với nền âm nhạc thế giới. Cô ca sĩ của Baby one more time đã nói ra sự thật về 13 năm bị lạm dụng dưới quyền giám hộ không chỉ thay đổi cuộc đời cô mà còn đánh động đến vô số người trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ. Và cuốn hồi ký The Woman in Me là cuốn sách đã “lật lại” cuộc đời của Britney Spears với những tiết lộ chân thực và đau lòng.

Ở tuổi mười tám, cái tên Britney Spears vụt sáng thành ngôi sao khi cho ra mắt bản hit Baby one more time. Bài hát đã giúp cô trở thành nghệ sĩ tuổi teen có album bán chạy nhất mọi thời đại và được xem là một trong những người hồi sinh cho dòng nhạc teen pop trong giai đoạn cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2000. Khi ấy, tên tuổi Britney Spears vươn xa trên toàn cầu và được truyền thông ưu ái gọi là “công chúa nhạc pop”.

Trong suốt nhiều năm ca hát, Britney Spears liên tiếp nhận về hàng loạt giải thưởng âm nhạc uy tín, hàng loạt kỷ lục Guiness thế giới và được vinh danh tại Đại lộ danh vọng Hollywood. Cùng với những cống hiến nổi bật và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Britney Spears được xem là một trong những biểu tượng âm nhạc và văn hóa vĩ đại nhất mọi thời đại, là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ nghệ sĩ.

Tuy nhiên, những thất bại trong chuyện tình cảm, cộng thêm sức ép từ gia đình và truyền thông khiến sức khỏe tinh thần của cô bị ảnh hưởng nặng nề và bắt đầu trượt dốc. Trong cuốn tự truyện của mình, Britney cho biết quãng thời gian suy sụp nhất cuộc đời cô là giai đoạn năm 2007-2008. Cô mắc phải nhiều vấn đề tâm lý, bị tước quyền nuôi con, bị truyền thông theo dõi và cuối cùng là bị đặt dưới quyền giám hộ. Tiếp sau đó là quãng thời gian 13 năm bi kịch, bị đối xử như nô lệ, không thể sử dụng số tiền mình kiếm được và thậm chí là bị cấm sinh con.

Tuy có nhiều tiết lộ gây chấn động trong sách, Britney khẳng định rằng quyển hồi ký của mình không nhằm mục đích xúc phạm bất kỳ ai. Việc kể lại quá khứ là để giúp cô khép lại điều đau thương và chào đón một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, cô cũng hy vọng cuốn sách của mình sẽ giúp cho những ai đang cảm thấy cô đơn, bị tổn thương hoặc hiểu lầm tìm được sự đồng cảm.

Chỉ một tuần sau khi phát hành tại Mỹ, cuốn hồi ký đã nhanh chóng trở thành sách bán chạy số một do New York Times bình chọn với hơn 1,1 triệu bản được bán ra, bao gồm các đơn đặt hàng, bản in, điện tử và sách nói. Tính đến tháng 1, The Woman in Me đã bán được hơn hai triệu bản ở Mỹ và được dịch sang 26 ngôn ngữ, với khoảng 3 triệu bản in được tiêu thụ trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty văn hoá sáng tạo First News – Trí Việt cho biết ngay từ khi cuốn hồi ký mới xuất bản, công ty đã tham gia vào vòng đấu giá để giành quyền xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Việt tại thị trường Việt Nam. Vòng đấu giá đã lựa chọn gắt gao và First News – Trí Việt đã vượt qua nhiều đơn vị xuất bản khác để giành được bản quyền chuyển ngữ, mang cuốn hồi ký này đến với bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ Britney.

Những năm qua, người ta đã nói rất nhiều về Britney Spears, nhưng sự thật là những gì chúng ta biết phần lớn cũng chỉ là những tấm lưới được thêu dệt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rất nhiều người đã tin vào đó và chỉ trích cô ấy. Nhưng với cuốn hồi ký, bạn đọc sẽ được tiếp cận câu chuyện dưới một góc nhìn khác - góc nhìn của chính người trong cuộc.

Ở đó, Britney lần đầu trải lòng về những sự kiện đã qua trong đời mình, cả tốt lẫn xấu, từ việc bị ép phá thai đứa con của Justin Timbelake cho đến việc cạo đầu vào năm 2007, tấn công một tay săn ảnh bằng ô, và cả những lần bị truyền thông đeo bám đến mức suýt rơi khỏi vách núi…

“Qua lời kể và góc nhìn của Britney, chúng ta hiểu thêm về những góc tối đằng sau ánh hào quang của nghệ sĩ, rằng để được biết đến cô ấy phải đánh đổi và từ bỏ những gì. Đồng thời, chúng ta cũng hiểu được đằng sau những phản ứng bốc đồng của cô trong quá khứ là những nỗi đau giấu kín”, ông Nguyễn Văn Phước cho biết.