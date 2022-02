Cuối tuần này miền Bắc chuyển nắng ấm

TPO - Theo các nhà nghiên cứu những người con đầu trong gia đình thường có điểm IQ cao hơn hẳn những người là con thứ. Lý do của sự khác biệt này là do những yếu tố xã hội, không phải yếu tố sinh học quyết định. Thông thường con đầu được cha mẹ chăm lo, nuôi dạy tốt hơn.

TPO - Phân cảnh dàn diễn viên nhí sê-ri Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead) diễn tập làm zombie gây “sốt” trên mạng xã hội.