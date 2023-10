Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Bảo Ngọc sau biến cố ung thư

TPO - Ở tuổi 45, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc vừa trải qua biến cố lớn về sức khỏe. Cô bị kết luận ung thư, phải trải qua một cuộc phẫu thuật, 16 lần hóa trị và duy trì thuốc trong vòng 10 năm.

Hoa hậu Trần Bảo Ngọc sinh năm 1978 tại Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tư cách người mẫu từ năm 1994. Một năm sau, Bảo Ngọc tham gia cuộc thi Người mẫu Việt Nam và giành ngôi vị cao nhất.

May mắn

Những năm 2000, Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Nữ người mẫu tiếp tục ghi thêm dấu mốc ấn tượng với danh hiệu Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh mùa đầu tiên, tổ chức tại TP.HCM.

Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, Bảo Ngọc nói cô may mắn khi giành được vương miện. Theo Bảo Ngọc, thời điểm cô đăng quang, khán giả có cái nhìn cởi mở hơn về hoa hậu và họ chấp nhận cả vẻ đẹp cá tính.

Sau năm 2000, cô có nhiều cơ hội phát triển, nhiều lời mời gọi, kể cả những hợp đồng hợp tác nước ngoài. Đây được xem là thời kỳ đỉnh cao giúp Bảo Ngọc liên tục xuất hiện ở các sàn diễn chuyên nghiệp, tham gia các cuộc thi, ra nước ngoài với nhiều trải nghiệm thú vị.

Sự nghiệp đang rộng mở, Bảo Ngọc kết hôn vào năm 2001. Cuộc sống của cô bước sang một trang khác. Cô làm các công việc như giám khảo, dạy catwalk, đào tạo người mẫu… Bảo Ngọc cũng thú nhận cô từng sống ở nhiều nơi nhưng đều quay trở về Hà Nội.

Nói về nửa kia của mình, Bảo Ngọc chia sẻ họ quen biết, hẹn hò từ năm 1994 rồi đi đến hôn nhân và gắn bó đến bây giờ.

“Tôi với chồng là mối tình xuyên suốt. Tôi ít thay đổi kể cả trong công việc cũng như chuyện tình cảm”, Bảo Ngọc nói.

Đối mặt biến cố

Bảo Ngọc chia sẻ về biến cố sức khỏe mà cô vừa trải qua. Bảo Ngọc kể cô phát hiện khối u nhỏ ở ngực trái vào tháng 4/2022. Theo Bảo Ngọc, thông thường mọi người sẽ chọn cách lo lắng, chất vấn bản thân hoặc phớt lờ nhưng cô đi thẳng đến gặp bác sĩ. Sau 3 ngày, cô nhận kết quả ác tính và bắt đầu hành trình điều trị.

“Tôi chuẩn bị cả sức khỏe thể chất và tinh thần để đối mặt với bệnh tật. Giai đoạn chờ đợi kết quả là khoảng thời gian nặng nề nhất, tôi không thể ăn ngon, ngủ yên. Sau 6 tháng điều trị, tóc tôi mới mọc trở lại. Lúc đó, tôi muốn lưu lại khoảnh khắc cho riêng mình. Được sự động viên của bạn bè, tôi quyết định chia sẻ công khai tới mọi người với mong muốn truyền cảm hứng”, hoa hậu cho hay.

Bảo Ngọc kể bệnh tật đến lúc cô không ngờ nhất bởi cô vốn có lối sống lành mạnh và sinh hoạt khoa học.

“Trong quá trình điều trị hầu như chỉ có tôi và chồng đồng hành cùng nhau. Lúc đó cha mẹ tôi đã lớn tuổi, con cái thì còn quá nhỏ. Tôi không muốn vấn đề của mình trở thành nỗi lo âu cho mọi người. Hơn nữa bản thân tôi biết mình có thể đối mặt được. Sau này, mọi người hiểu tôi và thương yêu hơn. Tôi cũng mong mọi người lấy đó làm động lực để đối mặt với vấn đề của họ”, Bảo Ngọc nói.

Bảo Ngọc phải trải qua một cuộc phẫu thuật, 16 lần hóa trị trước khi bước sang giai đoạn hồi phục. Đồng thời cô phải duy trì thuốc trong vòng 10 năm.

Hiện tại

Sau biến cố, cô quan niệm: “Nếu một ngày mình thức dậy còn thở là may mắn. Sự an vui, lạc quan sẽ giúp chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đời người phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử nên không thể tránh khỏi biến cố. Nhưng nếu mình an vui thì việc đối mặt với mọi vấn đề không còn khó nữa”.

Thông qua câu chuyện của mình, Hoa hậu Bảo Ngọc muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ cần cân bằng cuộc sống, giảm áp lực không đáng có. Khi quá căng thẳng dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa, không còn lắng nghe được bản thân. Vì vậy, mình cần chậm lại và lắng nghe cơ thể để tìm được cách sống phù hợp nhất.

Hiện tại, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc vẫn duy trì một nhà máy sản xuất đồ may mặc để thỏa mãn đam mê về thời trang. "Nói là tôi dừng lại công việc người mẫu nhưng vẫn gắn bó với thời trang ở một góc độ khác. Nói chung tôi vẫn rất yêu thích và đam mê. Nó vừa giúp tôi ổn định về tài chính và là nơi tạo cho tôi niềm hạnh phúc", cô chia sẻ.

Bảo Ngọc cũng khẳng định cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Tôi từng qua những khó khăn cả về công việc, sự nghiệp, tài chính và sức khỏe và tôi xem mọi khó khăn chỉ là thử thách”, Bảo Ngọc nhấn mạnh.