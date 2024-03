Cuộc đụng độ giữa các quái thú đáng sợ nhất vũ trụ

TPO - Bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới" không làm người hâm mộ phải thất vọng. Tác phẩm gây ấn tượng với loạt cảnh hành động mãn nhãn và những trận chiến gay cấn đến nghẹt thở.

Godzilla x Kong: Đế Chế Mới (Tựa quốc tế: Godzilla x Kong: The New Empire) là hậu truyện của bom tấn Godzillavs. Kong (2021), đồng thời mở rộng Vũ trụ Quái vật do hai hãng Legendary Pictures và Warner Bros Pictures bắt tay sản xuất từ năm 2014.

Ngay từ khi công bố, dự án gây chú ý vì đánh dấu sự trở lại của hai quái thú đáng sợ nhất màn bạc là Kong và Godzilla. Đồng thời, phim hứa hẹn mang đến những trận chiến hoành tráng hơn, với sự xuất hiện của các Titan mới và những bí ẩn về nguồn gốc của chúng.

Cuộc đụng độ của những gã khổng lồ

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện xảy ra ở phần trước sau khi Kong đối đầu với Godzilla, dẫn đến số phận của các quái thú rẽ sang những hướng đi khác biệt.

Ông hoàng của Đảo Đầu Lâu tìm đường trở về quê hương ở Trái Đất Rỗng còn Godzilla tiếp tục đồng hành với loài người.

Dẫu vậy, Kong vẫn luôn cảm thấy lạc lõng vì là khỉ đột khổng lồ duy nhất trên hành tinh.

Tại đây, vua khỉ phát hiện đồng loại đang đối đầu với một quái thú với bộ lông đỏ tên Skar King. Chưa kể, gã còn đang liên kết với một titan cổ đại đáng sợ hơn hẳn, có khả năng đe dọa hành tinh của Kong lẫn an nguy Trái Đất.

Để đánh bại Star King và đồng bọn, Kong phải tìm lại sự trợ giúp của loài người cùng kẻ địch cũ Godzilla. Từ đó, con người lại được chứng kiến trận đấu long trời lở đất giữa những quái thú đáng sợ nhất vũ trụ.

So với phần tiền nhiệm, kịch bản được cải thiện vì thêm thắt một số nhân vật để câu chuyện không bị đơn điệu. Sự xuất hiện của quái thú Skar King giúp cho cuộc chiến quái vật trở nên hấp dẫn hơn, thay vì chỉ là trận đấu tay đôi như trước.

Mối quan hệ giữa Godzilla và Kong cũng được khai thác sâu hơn, từ đối đầu đến hợp tác, tạo nên sự đồng cảm cho người xem.

Theo thời gian, nhiều thông tin và bí ẩn được hé lộ. Một số tình tiết được cài cắm làm bàn đạp để mở rộng cho Vũ trụ Quái vật.

Dẫu vậy, phim vẫn chưa thoát khỏi mô-típ chung của các bom tấn hành động. Sau khi Kong gặp Godzilla, kịch bản trở nên dễ đoán, cái kết cũng theo hướng thiện thắng tà nên ít bất ngờ.

Phim cũng đề cập đến sự hợp tác giữa con người và Titan nhưng vai trò của con người vẫn mờ nhạt, chủ yếu làm nền cho cuộc chiến giữa các quái vật khổng lồ.

Kỹ xảo mãn nhãn

Ngồi ghế đạo diễn vẫn là Adam Wingard – người từng làm nên thành công cho phần trước Godzilla vs. Kong. Với kinh nghiệm làm phim gần 20 năm, anh xây dựng nhịp điệu khá tốt, giúp tác phẩm giữ được độ lôi cuối từ đầu đến cuối.

Dù có kinh phí hơn 135 triệu USD, đây lại là phần phim có vốn sản xuất thấp nhất trong Vũ trụ Quái vật. Song, tác phẩm vẫn giữ nguyên tinh thần của thương hiệu với phần nhìn ấn tượng, các cảnh hành động được đầu tư.

Kỹ xảo là điểm sáng nhất trong phim. Những trận chiến giữa Godzilla, Kong và các Titan khác được thực hiện hoành tráng, tạo cảm giác mãn nhãn. Hình ảnh các nhân vật Kong, Godzilla hay phản diện đều được mô tả sống động và chi tiết, khiến cho người xem cảm thấy như đang được sống trong thế giới của các quái thú.

Hiệu ứng vi tính đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập những cảnh quay hành động nghẹt thở. Đồng thời, âm nhạc ấn tượng, góp phần đẩy cao cảm xúc cho các phân cảnh quan trọng, giúp cho bộ phim thêm phần hấp dẫn.

Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim ở mức tròn vai. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry hay Dan Stevens không gặp khó khăn khi đảm nhận các nhân vật đơn giản. Song, các ngôi sao cũng chưa có nhiều cơ hội để tỏa sáng trước sự xuất hiện ấn tượng của nhóm quái thú hung hãn.

Khi ra mắt, Godzilla x Kong: Đế chế mới không được giới phê bình đánh giá cao nhưng vẫn thu hút khán giả. Tác phẩm nhận chứng chỉ “Thối” trên Rotten Tomatoes, gây chia rẽ với 55% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn nhưng đạt đến 92% từ người xem.

Điểm số trên IMDb ở mức khá với 6.7/10 điểm. Phần lớn bình luận cho rằng phim để lại nhiều ấn tượng ở mảng hành động, đánh đấm. Dù kịch bản còn hạn chế, đây vẫn là một bộ phim giải trí đáng xem, gây tò mò về những gì ê-kíp sẽ thực hiện trong tương lai với Vũ trụ Quái vật.

Thành tích phòng vé của dự án cũng khá tốt. Khi ra mắt tại Việt Nam, tác phẩm nhanh chóng thu gần 30 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, đẩy phim kinh dị Hàn Exhuma: Quật mộ trùng ma xuống vị trí thứ hai để leo lên ngôi đầu bảng Box Office Vietnam.

Nhìn chung, Godzilla x Kong: Đế chế mới là một bộ phim hành động mãn nhãn với kỹ xảo đẹp và những trận chiến hoành tráng. Đây thực sự là tác phẩm không nên bỏ qua với những ai đang mong chờ màn giao đấu bùng nổ giữa các gã khổng lồ Kong và Godzilla.