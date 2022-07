Cửa hàng máy tính uy tín tại Quận 3 TP HCM

Trong những năm trở lại đây, An Phát Computer, một trong những hệ thống cửa hàng máy tính uy tín chính hãng hàng đầu trên thị trường, đã không ngừng phát triển và mở rộng quy mô với việc liên tục là sự khai trương của các chi nhánh showroom mới ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Luôn mong muốn có thể mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm an tâm, hài lòng và thuận tiện nhất, An Phát Computer với tôn chỉ “An Phát là an tâm” sẽ luôn là lựa chọn tuyệt vời mà các bạn tuyệt đối không nên bỏ qua. Và mới nhất đây, An Phát Computer đã tiếp tục mở thêm một chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, hứa hẹn sẽ trở thành một cửa hàng máy tính uy tín chính hãng tốt nhất Quận 3.

Cửa Hàng Máy Tính An Phát Computer Quận 3 – Sở hữu vị trí địa lý cực kì thuận tiện

Như tất cả chúng ta đều biết, Quận 3 là quận nội thành thuộc thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một trong những quận trung tâm còn mang nét đặc trưng nhất của khu vực Sài Gòn, Bến Nghé trước đây. Quận 3 được Pháp thành lập vào năm 1920, được xem là quận trung tâm, phát triển và hiện đại bậc nhất TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, Quận 3 vẫn giữ được cho mình nét cổ kính, vẫn mang hơi thở của Sài Gòn xưa. Quận 3 cũng vô cùng vinh dự khi vừa được tạp chí Time Out xếp thứ 18 trong Top “Những Khu phố tuyệt vời nhất thế giới”. Và để giúp những khách hàng ở đây có một trải nghiệm mua hàng thuận tiện bậc nhất, An Phát Computer đã lựa chọn địa chỉ 330 - 332 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh là nơi đặt showroom tiếp theo trong chuỗi hệ thống cửa hàng máy tính của An Phát Computer.

Cửa Hàng Máy Tính An Phát Computer Quận 3 – Showroom to đẹp bậc nhất

Với tiêu chí muốn mang lại cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, một showroom ấn tượng là yếu tố luôn được An Phát Computer quan tâm hàng đầu. Mang tới một không gian trẻ trung hiện đại, cùng ngay lập tức là sự xuất hiện của những sản phẩm công nghệ được bày trí gọn gàng, sạch đẹp và khoa học theo từng khu vực, từng phần loại sản phẩm hoặc từng thương hiệu với nhau. Hệ thống những tủ, kệ, bàn trải nghiệm sản phẩm này chính là một điểm nhấn ấn tượng của không chỉ riêng showroom An Phát Computer Quận 3, mà còn là của toàn bộ các cửa hàng máy tính trong hệ thống của An Phát, với mong muốn mang đến cho tất cả khách hàng một trải nghiệm thực tế và trực quan nhất khi đến với An Phát Computer.

Tone màu xám chủ đạo được khéo léo lựa chọn để mang đến cho showroom An Phát Computer Quận 3 một vẻ trẻ trung, công nghệ và hiện đại hoàn hảo. Kết hợp tone màu này với hệ thống đèn LED trên tủ, kệ, những sản phẩm công nghệ đã hoàn toàn “show up” được vẻ đẹp vốn có nhất của chúng. Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn như ngày lễ thống nhất, Halloween, Noel hay Tết Nguyên Đán…, cửa hàng máy tính uy tín chính hãng An Phát Computer Quận 3 đều được trang trí theo chuẩn concept của những dịp lễ đó, với mong muốn giúp khách hàng khi đi mua sắm vẫn hoàn toàn có thể tận hưởng được không khí dịp lễ. Đúng với tinh thần hướng đến để trở thành một cửa hàng máy tính uy tín chính hãng tốt nhất Quận 3.

Cửa Hàng Máy Tính An Phát Computer Quận 3 – Với các bạn nhân viên cực kì nhiệt tình

Đối với mọi doanh nghiệp, con người luôn là yếu tố cực kì quan trọng, ảnh hưởng tới 90% sự thành công của một doanh nghiệp và đặc biệt khi đến với cửa hàng máy tính uy tín chính hãng An Phát Computer Quận 3, các bạn sẽ thấy điều này đúng đến như thế nào. Khi vừa đến cửa hàng, điều đầu tiên gây ấn tượng với các bạn chính là sự tận tình và niềm nở của những chú bảo vệ, các chú sẽ tới chào hỏi và hỗ trợ dắt xe để các bạn có thể nhanh chóng và an tâm vào mua hàng.

Khi vào trong cửa hàng, các bạn nhân viên kinh doanh sẽ đến nhiệt tình chào hỏi, tìm hiểu nhu cầu, hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn các bạn hoàn tất thủ tục mua hàng một cách nhanh gọn nhất. Các bạn nhân viên kinh doanh tại cửa hàng đều đã được đào tạo nghiệp vụ vô cùng kĩ lưỡng để có một lượng kiến thức đủ sâu rộng nhằm có thể giải đáp những câu hỏi cũng như đưa ra những lời khuyên tốt nhất với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng. Không dừng lại ở đó, ở An Phát Computer, ngoài nghiệp vụ chuyên môn, thái độ phục vụ cũng là một yếu tố luôn được các bạn nhân viên tại đây đề cao nhằm có thể mang đến cho các bạn một trải nghiệm mua hàng tốt và hoàn hảo bậc nhất. Chuyên nghiệp, tận tâm, vui vẻ và thân thiện, đây là những lời khen chân thành nhất mà đội ngũ nhân viên tại An Phát Computer nhận được ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập.

Cửa Hàng Máy Tính An Phát Computer Quận 3 – Sản phẩm đa dạng, chính hãng và uy tín bậc nhất

Uy tín tạo dựng niềm tin, khi đến cửa hàng máy tính uy tín chính hãng quận 3 An Phát Computer, các bạn có thể hoàn toàn an tâm và đặt trọn niềm tin vào những sản phẩm chính hãng được kinh doanh tại đây. Mọi sản phẩm khi các bạn mua tại An Phát Computer đều có đầy đủ hóa đơn chứng từ, cũng như nguồn gốc xuất xứ đảm bảo để các bạn chỉ cần sử dụng mà không lo lắng bất cứ vấn đề nào kèm thêm. Không chỉ những khách hàng cá nhân, mà cả khách hàng doanh nghiệp cũng luôn có thể an tâm và tin tưởng chọn mua ở An Phát Computer Quận 3 khi các bạn có thể lấy hóa đơn VAT một cách vô cùng nhanh chóng và dễ dàng. Với slogan “No 1 Hi-End & Gaming”, An Phát Computer không chỉ mang tới cho các bạn những sản phẩm với nguồn gốc xuất xứ chính hãng mà còn là nơi mà các bạn có thể tìm mua được những sản phẩm công nghệ mới và cao cấp nhất trên thị trường từ Laptop, PC, linh kiện máy tính hay Gaming Gear...

Cửa Hàng Máy Tính An Phát Computer Quận 3 – Nơi luôn có sản phẩm giá thành tốt nhất, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, nhiều sự kiện với vô vàn quà tặng

Bên cạnh đó, cửa hàng máy tính uy tín chính hãng An Phát Computer Quận 3 luôn là nơi mà các bạn có thể tìm thấy những sản phẩm chính hãng, được bán với mức giá thành tốt nhất trên thị trường. Nhưng chất lượng tốt nhưng vẫn phải đi kèm giá thành tốt, đây chính là tiêu chí bất di bất dịch của An Phát Computer để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiêu dùng tuyệt vời nhất. Không chỉ vậy, An Phát Computer còn thường xuyên tổ chức rất nhiều chương trình khuyến mãi, tiêu biểu có thể kể đến như Flash Sale, Giờ Vàng Giá Sốc, Back to school… Đây đều là những dịp tuyệt vời để các bạn có cơ hội sở hữu những món đồ công nghệ với giá thành không thể tốt hơn, cùng với đó là rất nhiều cơ hội để các bạn có thể sở hữu những phần quà miễn phí từ ban tổ chức An Phát Computer.

An Phát Computer Quận 3 TP. Hồ Chí Minh với vị trí địa lý thuận tiện, showroom to đẹp, các bạn nhân viên chuyên nghiệp nhiệt tình, sản phẩm chính hãng đa dạng cùng mức giá thành tốt nhất thị trường và rất nhiều chương trình khuyến mại cũng như sự kiện. Thật khó có thể tìm kiếm một lý do để chúng ta không lựa chọn mua hàng tại đây! Cùng tới An Phát Computer Quận 3 TP. Hồ Chí Minh để có một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời nhất nhé!

Địa chỉ showroom: Cửa Hàng Máy Tính Uy Tín Chính Hãng An Phát Computer Quận 3 TP. Hồ Chí Minh

Link website bán hàng: An Phát Computer