Cú đánh cược của ông hoàng phim kinh dị nhưng thất bại

TPO - "Bẫy" đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng phim kinh dị" M. Night Shyamalan. Dù được đầu tư hơn 30 triệu USD, tác phẩm lại không được đón nhận vì kịch bản hạn chế, nhiều lỗi.

Trap (Tựa Việt: Bẫy) là dự án mới nhất do M. Night Shyamalan đạo diễn, biên kịch kiêm sản xuất. Ông được mệnh danh là “ông hoàng phim kinh dị” của Hollywood vì từng làm nên hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như The Sixth Sense (1999), Unbreakable (2000), Signs (2002), The Village (2004)…

Đáng tiếc, khi ra mắt Trap lại chưa thể chinh phục được khán giả lẫn giới phê bình vì kịch bản còn hạn chế, nhiều tình tiết khiên cưỡng.

Buổi biểu diễn chết chóc

Phim có nội dung khá đơn giản, xoay quanh nhân vật chính Cooper (Josh Hartnett) – một ông bố trung niên đang sống cùng con gái Riley (Ariel Donoghue) tại Philadelphia.

Để khen thưởng Riley vì thành tích học tập tốt, Cooper đồng ý dẫn con đi xem concert của ngôi sao ca nhạc Lady Raven (Saleka Night Shyamalan), vốn là thần tượng của cô.

Khi đến nơi, Cooper nhanh chóng nhận ra có rất nhiều cảnh sát xuất hiện tại buổi biểu diễn. Hóa ra toàn bộ đêm nhạc chỉ là một “cái bẫy” để chính quyền vây bắt kẻ sát nhân khét tiếng điên loạn với biệt danh The Butcher.

Kể từ đó, buổi biểu diễn trở thành cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai phe: Cảnh sát và sát nhân. Riley cũng sửng sốt khi phát hiện được sự thật đáng sợ mà bố cô vẫn đang che giấu bấy lâu nay.

Kịch bản phim do M. Night Shyamalan chấp bút có ý tưởng khá thú vị khi lồng ghép câu chuyện sát nhân hàng loạt vào bối cảnh buổi biểu diễn với hàng nghìn khán giả.

Theo Empire, đạo diễn mong muốn tạo ra một phiên bản mới của The Silence of the Lambs (1991) diễn ra trong một tour diễn ăn khách, tương tự The Eras Tour của Taylor Swift.

Bộ phim có khởi đầu khá ổn. Nhà làm phim xây dựng được bầu không khí tăm tối và bí ẩn. Tuy nhiên, khi cảnh sát xuất hiện thì nội dung bắt đầu dễ đoán và mất đi sự thú vị. Kịch bản chủ yếu xoay quanh cuộc đuổi bắt “mèo vờn chuột” giữa hai phe, nhưng nhân vật phản diện lại chưa được xây dựng đủ sâu để tạo cảm giác đáng sợ cần thiết.

Trap vẫn đi theo công thức quen thuộc của M. Night Shyamalan khi cố gắng lồng ghép một số cú twist ở cuối phim để tạo bất ngờ với khán giả. Song, kịch bản còn mắc phải lỗi logic, một số tình tiết được cài cắm chưa hợp lý, gây khó hiểu với người xem.

Thậm chí, tờ Entertainment Weekly còn đánh giá đây là một trong những tác phẩm “phi lý nhất” trong sự nghiệp của M. Night Shyamalan. The Guardian thì nhận xét bộ phim “lộn xộn” và “đáng thất vọng”.

Bộ phim cũng cố gắng khai thác mối quan hệ cha con nhưng chưa thành công. Một số câu thoại còn thiếu tự nhiên khiến các nhân vật không tạo được cảm xúc với người xem.

Bên cạnh đó, phim có nhiều cảnh quay máu me, bạo lực nên dán nhãn T16 (cấm khán giả dưới 16 tuổi) khi phát hành tại Việt Nam. Song, các cảnh quay chưa hiệu quả trong việc thiết lập cảm giác rùng rợn, sợ hãi.

M. Night Shyamalan hụt hơi

Suốt hơn 30 năm làm nghề, M. Night Shyamalan từng tạo ra nhiều tác phẩm gây chấn động, có ảnh hưởng lớn đến dòng phim kinh dị.

Song, thời gian gần đây đạo diễn gốc Ấn không còn giữ được phong độ ổn định. Cả hai dự án mới nhất của ông là Old (2021), Knock at the Cabin (2023) đều không được đánh giá cao, thành tích phòng vé cũng lẹt đẹt.

Thế nên, Trap được xem là cú đánh cược của "ông hoàng phim kinh dị" khi đầu tư kinh phí lên đến 30 triệu USD. Đồng thời, M Night Shyamalan cũng đặt nhiều niềm tin khi giao vai chính cho Josh Hartnett.

Trước đó, tài tử sinh năm 1978 từng có thời gian dài im hơi lặng tiếng cho đến khi trở lại và được đón nhận với vai diễn trong Oppenheimer (2023).

Hóa thân Cooper, Josh Hartnett gây ấn tượng với nhân vật có tạo hình và tính cách hoàn toàn khác biệt với những vai diễn quen thuộc của anh.

Tài tử tận dụng tốt gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu để phát triển nhân vật. Ngay cả những khoảnh khắc hoảng loạn, Cooper luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, khiến người xem không thể đoán được gã đang nghĩ gì. Đó cũng là điểm sáng giúp bộ phim tạo được thiện cảm ở nửa đầu.

Các diễn viên phụ ở mức tròn vai. Ariel Donoghue đóng đạt vai cô gái tuổi teen mê âm nhạc. Saleka Night Shyamalan – con gái của đạo diễn M. Night Shyamalan – cũng học hỏi nhiều từ Taylor Swift để vào vai ngôi sao nhạc pop trong phim.

Nhưng yếu tố diễn xuất không giúp Trap nhận được phản hồi tích cực khi ra mắt. Tác phẩm nhanh chóng bị xếp vào hàng “Thối” trên Rotten Tomatoes với 55% bình chọn từ giới chuyên môn, đạt 6.2/10 điểm trên IMDb.

Phần lớn ý kiến đánh giá phim có kịch bản yếu, nhiều tình tiết chưa được xử lý tốt dẫn đến cái kết gây hụt hẫng với người xem. Mô-típ cha và con gái từng được Hollywood sử dụng nhiều lần nhưng M. Night Shyamalan chưa thành công khi khai thác câu chuyện về kẻ sát nhân.

Một số khán giả ghi nhận nỗ lực của đạo diễn khi cố gắng tạo ra những câu chuyện mới, nguyên bản thay vì cố gắng “vắt sữa” các thương hiệu kinh dị cũ kỹ. Song, đây vẫn là một tác phẩm có chất lượng trung bình, gây thất vọng đối với hâm mộ “ông hoàng phim kinh dị”.