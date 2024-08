Cư dân Opal Skyline chính thức nhận bàn giao sổ hồng

Tháng 8/2024, Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Hà An (công ty phát triển bất động sản, thành viên Tập đoàn Đất Xanh) đã tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân Opal Skyline (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, chủ đầu tư sẽ trao 600 GCN đầu tiên đến tay khách hàng, đồng thời tiếp tục hoàn tất thủ tục sang tên cho những khách hàng đã bổ sung đầy đủ hồ sơ cá nhân. Như vậy, chỉ trong vòng 7 tháng, cư dân tại Opal Skyline liên tiếp đón “tin vui” khi vừa nhận bàn giao nhà, vừa cầm trên tay GCN QSDĐ. Đây là căn cứ pháp lý chứng minh sở hữu hợp pháp của các cư dân đối với tài sản, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng. Mặt khác, minh chứng cho năng lực, uy tín của chủ đầu tư Hà An và Tập đoàn Đất Xanh.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư Hà An phát biểu: “Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục bàn giao GCN QSDĐ nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của khách hàng và cư dân. Đây cũng là lời khẳng định về sự lựa chọn đúng đắn của khách hàng khi đã quyết định trao gửi niềm tin vào dự án Opal Skyline nói riêng cũng như các dự án do Hà An xây dựng.”

Là một trong những khách hàng sở hữu căn hộ tại dự án Opal Skyline, chị Phạm Bích Ngọc bày tỏ sự vui mừng: “Không gian thoáng mát, nhiều tiện ích đa dạng là những yếu tố quan trọng khiến gia đình tôi quyết định chọn Opal Skyline làm tổ ấm. Thêm vào đó, việc được nhận GCN QSDĐ sớm không chỉ giúp chúng tôi có thể yên tâm, sớm an cư lạc nghiệp mà còn giúp giá trị căn hộ gia tăng. Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, uy tín của chủ đầu tư khi nhanh chóng cấp sổ cho cư dân, thể hiện uy tín trong kinh doanh với một thương hiệu lớn như Đất Xanh.”

Opal Skyline – khu căn hộ cao cấp trung tâm thành phố Thuận An

Là sản phẩm thứ 4 thuộc chuỗi thương hiệu Opal, dự án Opal Skyline bao gồm 2 tháp cao 36 tầng với hơn 1.500 sản phẩm được phát triển với mục tiêu phục vụ đa dạng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ, giúp kết nối cộng đồng cư dân năng động, văn minh, hiện đại.

Với tổ hợp đa dạng tiện ích nội khu, Opal Skyline đã hiện thực hóa ước mơ về một không gian sống trong lành, thoáng đãng và tràn đầy cảm hứng cho nhiều thế hệ gia đình. Được thiết kế thông minh nhằm tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng, căn hộ tại đây có nhiều diện tích linh hoạt, từ 40m2 đến 80m2, đáp ứng tối đa nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Căn 1 phòng ngủ với thiết kế khoảng 40m2. Trong khi đó, căn 2 phòng ngủ chiếm đa số với 946 căn có diện tích khoảng 60-65m2 phù hợp với tiêu chuẩn chung của nhiều gia đình. Đối với căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 80m2 hoàn toàn có thể đảm bảo không gian sinh hoạt thoải mái cho các thành viên gia đình nhiều thế hệ.

Không chỉ tạo được ấn tượng với khách hàng về vẻ đẹp hoàn thiện từ màu sắc sang trọng, thiết kế thông minh đến sử dụng công nghệ, vật liệu xây dựng hiện đại, cao cấp là những tiêu chuẩn bàn giao của Opal Skyline được chủ đầu tư chú trọng. Toàn bộ căn hộ của Opal Skyline được trang bị cửa 3 lớp chống cháy, chống ồn, hệ nhôm kính đạt chuẩn quốc tế, hệ thống liên lạc nội bộ video intercom…

Khu vực bếp cũng được trang bị đầy đủ tủ bếp trên và tủ bếp dưới bằng gỗ công nghiệp cao cấp; mặt bếp làm từ đá granite, sang trọng và dễ dàng vệ sinh. Tất cả các thiết bị bếp, phòng vệ sinh như: bồn rửa chén, vòi rửa, chậu rửa, vòi lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm nóng lạnh… đều đến từ những thương hiệu uy tín với tiêu chuẩn chất lượng cao.

Bên cạnh đó, đội ngũ kiến trúc sư đã đặc biệt dành trọn không gian tầng 4 cho quần thể tiện ích tầm cao và không gian xanh như sân vườn, phòng tập gym và yoga trên cao, hồ bơi vô cực, khu vui chơi cho trẻ em… nhằm mang đến những trải nghiệm sống thú vị và tươi mới cho cư dân Opal Skyline. Đồng thời, những tiện ích tại tầng 1 bao gồm đường chạy bộ, khu ngắm cảnh, vườn Opal… cũng được bố trí hợp lý để tạo sự kết nối cộng đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe cư dân.

Những năm gần đây, bằng việc tập trung mạnh vào thị trường phía Đông cùng các đô thị vệ tinh của TP.HCM, Đất Xanh đã để lại ấn tượng với khách hàng thông qua việc đảm bảo tiến độ thi công nhanh chóng, chất lượng bàn giao dự án ngày càng cao, đảm bảo pháp lý cũng như tiềm năng tăng giá tốt cho các nhà đầu tư. Đây cũng là những tiêu chuẩn giúp các dự án thuộc chuỗi Opal do Tập đoàn Đất Xanh phát triển luôn được thị trường đón nhận tích cực.