Cứ 5 người Việt thì có 4 người làm thêm nghề tay trái để trang trải cuộc sống

Herbalife, một trong những Công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát Công việc làm thêm tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 cho thấy gần 4 trên 5 (79%) người Việt được hỏi đều làm thêm nghề tay trái, và lý do hàng đầu được cho là nhằm ít phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Những lý do khác bao gồm để có thêm nguồn thu nhập (45%) và do tình hình lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng (42%).

Cuộc khảo sát do Herbalife ủy quyền thực hiện thông qua One Poll tại các thị trường Úc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam với 5.500 người tham gia. Hơn một nửa (63%) số người Việt được hỏi cho biết tình hình tài chính hiện tại khiến họ gặp khó khăn trong việc thanh toán các nhu yếu phẩm như thực phẩm, tiện ích và thuốc men. Sáu trong số mười người (66%) thừa nhận rằng mức độ lo lắng về tài chính của họ tương tự hoặc thậm chí còn nhiều hơn so với một năm trước đây. Ngoài ra, 59% số người tham gia khảo sát cho rằng họ cảm thấy không chắc chắn về tình hình tài chính của mình trong tương lai và đối với một số người điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ. Khi được hỏi về nghề tay trái, người tham gia khảo sát cho biết những công việc phổ biến nhất bao gồm bán hàng trên các trang web thương mại điện tử; sáng tạo nội dung; viết lách, chỉnh sửa hoặc biên tập nội dung — ngoài ra bán hàng trực tiếp là công việc làm thêm phổ biến thứ tư. Những người tham gia khảo sát tại Việt Nam có nguồn thu nhập từ công việc làm thêm cho biết trung bình họ cần có thu nhập từ 7 triệu đồng (300 USD) đến 11,6 triệu đồng (500 USD) mỗi tháng để đủ trang trải cuộc sống. "Chi phí thực phẩm, nhà ở và tài nguyên thiên nhiên gia tăng đã ảnh hưởng đến các cộng đồng trên toàn cầu, khiến nhiều người phải tìm thêm các nguồn thu nhập bổ sung. Cơ hội bán hàng trực tiếp đã xuất hiện từ hơn một thế kỷ trước - trở thành một giải pháp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều người và quan trọng hơn là một hệ thống hỗ trợ giúp nhiều người đạt được mục tiêu của mình", ông Stephen Conchie, Chủ tịch Herbalife Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc, cho biết. "Mặc dù công việc làm thêm có thể mang lại khả năng linh hoạt hơn về tài chính, cảm giác an toàn và trở thành phương tiện kiếm sống, điều quan trọng là mỗi cá nhân cần lựa chọn công việc làm thêm phù hợp với bản thân. Bán hàng trực tiếp mang lại sự linh hoạt về thời gian và chi phí ban đầu thấp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đam mê, từ đó đảm bảo rằng bạn sẽ dành thời gian và nỗ lực cần thiết cho công việc đó", ông cho biết thêm. Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt trong cách thế hệ Millennials và thế hệ Z tại Việt Nam nhìn nhận về công việc làm thêm so với các thế hệ khác: • Thế hệ Millennials có nhiều khả năng có thêm nghề tay trái hơn (83%), tiếp theo là thế hệ Boomers (79%), thế hệ Z (76%) và thế hệ X (67%). • Những lý do hàng đầu khiến những người tham gia khảo sát thuộc thế hệ Millennials lựa chọn có thêm nghề tay trái bao gồm ít phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất (52%), có thêm nguồn thu nhập đủ sống (46%) và muốn có một mạng lưới an toàn tài chính (44%). • Những lý do hàng đầu khiến người tham gia khảo sát thuộc Gen Z lựa chọn làm thêm nghề tay trái bao gồm ít phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất (48%) và có thu nhập đủ sống (48%). Trung bình, những người làm thêm nghề tay trái dành khoảng tám giờ mỗi tuần cho công việc đó. Tuy nhiên, thời gian làm việc có thể thay đổi: 23% người được hỏi cho biết họ dành 3–5 giờ mỗi tuần cho công việc làm thêm, trong khi 29% dành 6–10 giờ mỗi tuần. Động lực nào khiến những người Việt tham gia khảo sát lựa chọn làm thêm nghề tay trái? • Ít phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất — 50% • Để có thu nhập đủ sống — 45% • Trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng và lạm phát — 42% • Muốn có một mạng lưới an toàn về tài chính — 40% • Để hỗ trợ các thành viên khác trong gia đình — 40% • Theo đuổi đam mê hoặc sở thích — 34% • Để trả hết nợ — 22% • Nghỉ hưu sớm hoặc đạt được tự do tài chính — 21%