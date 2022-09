CSGT truy đuổi xe ô tô chở thuốc lá lậu

TPO - Đang tuần tra trên quốc lộ 13, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện ô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe, song tài xế đã thốc ga bỏ chạy. Sau hơn 3km truy đuổi, cảnh sát đã áp chặn được ô tô này, phát hiện lượng lớn thuốc lá lậu.

Sáng 29/9, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với PV Tiền Phong, lực lượng chức năng đang tạm giữ một ô tô và tang vật khác để xử lý vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua ngã tư Đất Thánh, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Thời điểm trên, lực lượng CSGT nhận được tin báo về ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển số 71A – 060.26 có nhiều biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu. Khi phát hiện chiếc xe nói trên, cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy về hướng đường 22 tháng 12 thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi, chạy được khoảng 3 km thì các đối tượng dừng xe đạp cửa ô tô tẩu thoát, bỏ lại phương tiện.

Sau đó, lực lượng CSGT đã đưa phương tiện về trụ sở Công an phường Thuận Giao để xác minh. Thời điểm kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ô tô có 8.450 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero chứa trong các bao tải dứa.

Ngoài ra, trong ô tô chở thuốc lá lậu còn có nhiều biển số xe khác nhau.