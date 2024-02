CSGT làm việc xuyên đêm, xuyên Tết

TP - Lực lượng CSGT tập trung tuần tra, kiểm soát 24/24h, làm việc xuyên đêm, xuyên Tết để hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là liên quan xe khách.

Từ sự chủ quan của tài xế đến tai nạn thảm khốc

Vừa qua tại một số tỉnh thành liên tiếp xảy ra tai nạn xe khách gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chủ yếu có phần lỗi chủ quan của tài xế.

Ngày 23/1, xe khách 45 chỗ BKS 47B- 010.67 do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển, chở theo 22 người, chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương, khi đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) thì lao xuống vực. Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 hành khách tử vong, nhiều người bị thương. Quá trình điều tra xác định, khi điều khiển xe xuống dốc, ôm cua, cộng với thời tiết trời mưa, đường trơn trượt nên tài xế đã không làm chủ được tay lái.

Một vụ tai nạn tương tự vào đêm 3/2, tài xế Phan Nhật (34 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe khách BKS 47B-005.29 chở theo 36 người, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đèo Lò Xo chiếc xe lao xuống vực. Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định, lái xe Nhật không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong, cua dẫn đến tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn xe khách kể trên, Bộ Công an có chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024, tập trung tuần tra, kiểm soát 24/24h, làm việc “xuyên đêm, xuyên Tết” để hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, tập trung vào tuyến quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyến đường đèo dốc, nguy hiểm... góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, nhất là liên quan đến xe khách.

Theo đại diện Cục CSGT, việc xử lý hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh vận tải hành khách được thực hiện xuyên suốt và xe khách là một trong những đối tượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết và các Lễ hội đầu xuân 2024. Cụ thể, theo Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như: người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn; chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

“Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn. Riêng tuyến Quốc lộ 1A tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến do Cục CSGT trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra” - đại diện Cục CSGT cho biết.

Phòng ngừa tai nạn ngay từ khi xe xuất bến

Tại Hà Nội, địa phương có nhiều bến xe lớn, tập trung đông người dân đi lại vào các dịp lễ, Tết... do đó, Phòng CSGT Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là những địa bàn có bến tàu, bến xe xây dựng phương án, bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở khách cố định, xe hợp đồng vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Những ngày này, giao thông đi lại tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình luôn đông đúc nhộn nhịp. Là đơn vị chịu trách nhiệm chính về an toàn giao thông theo chức năng nhiệm vụ trên địa bàn này, Đội CSGT Đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quanh khu vực bến xe và một số đường lớn như Phạm Hùng, Phạm văn Đồng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc và

tai nạn giao thông, chấn chỉnh hoạt động của loại hình vận tải hành khách.

Quá trình xử lý vi phạm, các tổ công tác kết hợp đồng bộ biện pháp tuần tra, kiểm soát, sử dụng camera nghiệp vụ, máy đo tốc độ... để phát hiện vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đối với những thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, người dân có thể phản ánh tới đường dây nóng của đơn vị hoặc ghi nhận các hình ảnh, clip gửi trực tiếp tới trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ tiếp nhận và kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.