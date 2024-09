Cột mốc ấn tượng trên hành trình hồi sinh những trái tim tại Hồng Ngọc

Bệnh tim mạch, bao gồm các bệnh như động mạch vành, suy tim, đột quỵ tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có hơn 17 triệu người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Tại Việt Nam, con số này cũng tăng lên nhanh chóng, gây áp lực lớn với hệ thống y tế. Trước thực trạng đó, BVĐK Hồng Ngọc đã không ngừng đầu tư vào công nghệ và con người để cải thiện chất lượng điều trị bệnh tim mạch.

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao, BVĐK Hồng Ngọc đầu tư mạnh mẽ vào các trang thiết bị y tế hiện đại và công nghệ tiên tiến nhất như:

Máy chụp CT mạch vành 128 dãy Revolution EVO (hãng GE Health-Care Hoa Kỳ) tiên tiến giúp chẩn đoán hình ảnh tim mạch đa chiều, sắc nét mà không cần xâm lấn, không sử dụng tia X, cho kết quả chính xác cao. Máy siêu âm Doppler tim Philips EPIQ Elite, siêu âm Dopper mạch máu Versana Balance (GE HealthCare) là công nghệ xử lý tín hiệu mạnh mẽ, độ phân giải vượt trội so với máy siêu âm truyền thống. Đầu dò thế hệ mới tăng cường độ xuyên thấu, hình ảnh siêu âm chân thực, sắc nét, độ chuẩn xác cao. Máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA (Philips - Hà Lan) "Tiêu chuẩn vàng" để đánh giá, chẩn đoán và can thiệp kịp thời các bệnh lý mạch vành. Kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch IVUS giúp đánh giá gánh nặng mảng xơ vữa, xác định đường kính lòng mạch, chiều dài tổn thương từ đó định hướng chọn phương pháp can thiệp phù hợp cũng như đánh giá kết quả can thiệp đã đạt tối ưu chưa. Đặc biệt, năm 2024, Hồng Ngọc là một trong những bệnh viện đầu tiên toàn quốc đầu tư hệ thống chụp CT 1975 hiện đại nhất thế giới, giúp phát hiện chính xác tổn siêu nhỏ chỉ 0,23mm, cục máu đông, mảng xơ vữa, … tầm soát ngăn ngừa mọi nguy cơ bệnh tim mạch từ rất sớm.

Hàng ngàn bệnh nhân tại Khoa Tim mạch BV Hồng Ngọc đã và đang được ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất như đặt stent mạch vành bằng stent loại 1, nong bóng phủ thuốc, đặt máy tạo nhịp tim… để điều trị hiệu quả và an toàn các bệnh lý tim mạch. Stent loại 1 chất lượng cao, nhập khẩu từ Mỹ, các nước Châu Âu… với tỷ lệ thành công hơn 98%, là giải pháp tối ưu cho các trường hợp tắc/hẹp động mạch, giúp ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu cơ tim cục bộ, suy tim, hay đột tử. Kỹ thuật nong bóng phủ thuốc cũng là 1 tiến bộ vượt bậc mới trong can thiệp tim mạch đang được áp dụng tại Hồng Ngọc với ưu điểm tái thông mạch máu không để lại khung giá đỡ sau can thiệp, giúp mạch máu giữ được đường cong sinh lý và giảm nguy cơ tái hẹp… phù hợp với các tổn thương mạch nhỏ, hay tổn thương tái hẹp trong stent cũ, an toàn với người cao tuổi, có nhiều bệnh nền có nguy cơ chảy máu cao. Máy tạo nhịp tim nhập khẩu trực tiếp hãng Medtrodic, Boston (Mỹ) hiện đại duy trì nhịp tim ổn định, sinh lý cho những bệnh nhân bị rối loạn nhịp chậm, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ giúp bệnh nhân sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Với những tiến bộ này, BV Hồng Ngọc cam kết mang đến cho bệnh nhân sự chăm sóc toàn diện và hiệu quả nhất.

Mới đây, BV Hồng Ngọc cũng đã cập nhật phần mềm đo phân suất dự trữ lưu lượng vành không xâm lấn (vFFR) lần đầu tiên tại miền Bắc. Ngày 10/8 vừa qua, tại Hội nghị Quốc tế “Những tiến bộ trong can thiệp tim mạch” BVĐK Hồng Ngọc đã tường thuật trực tiếp ca can thiệp tim mạch của ThS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc ứng dụng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc cho bệnh nhân 65 tuổi, hẹp động mạch vành 90% trên nền nhiều bệnh lý nền có nguy cơ chảy máu cao. Trong ca can thiệp này, bác sĩ Hải đã kết hợp ứng dụng phần mềm vFFR - đo phân suất dự trữ lưu lượng vành không xâm lấn trước và sau can thiệp, lần đầu tiên triển khai tại miền Bắc. Phần mềm vFFR được xem là một bước tiến mới trong can thiệp mạch, thay thế phương pháp đo phân suất dự trữ lưu lượng vành FFR xâm lấn truyền thống, giúp bác sĩ kiểm tra được chính xác vị trí mạch tổn thương mà không cần đặt thiết bị vào cơ thể, không xâm lấn, tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân.

Song song với đầu tư công nghệ, BV Hồng Ngọc đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Các bác sĩ không chỉ được đào tạo chuyên sâu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch mà còn thường xuyên tham dự các Hội nghị, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước.

Tiêu biểu là Ths.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp đã được học tập tại trung tâm Y tế Samsung và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị Tim Mạch: Hội nghị tim mạch Đông Nam Á 2023, Hội nghị Khoa học HSIC 2024… Ths.BS Nguyễn Thị Lan Anh tham gia hội nghị đào tạo MedSeal Program tại Malaysia do Medtronic tổ chức.

Gần đây, tại Hội nghị Quốc tế “Những tiến bộ trong can thiệp tim mạch” do Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp với Hội Tim Mạch học Việt Nam tổ chức, quy tụ các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước và quốc tế, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp BV Hồng Ngọc đã trình bày những thành tựu nổi bật khi ứng dụng công nghệ mới vào điều trị và can thiệp tim mạch, nhận được sự quan tâm lớn của giới y khoa. Những kết quả này không chỉ mở ra hướng điều trị mới hiệu quả mà còn nâng cao tỷ lệ can thiệp thành công các ca khó, đang là thách thức đối với bác sĩ tim mạch hiện nay.

Sự đầu tư bài bản và chiến lược của BV Hồng Ngọc đã mang lại những thành công lớn trong điều trị bệnh tim mạch.

Số lượng ca can thiệp tim mạch thành công: Tính từ thời điểm tháng 9/2023 đến tháng 9 /2024, BV Hồng Ngọc đã thực hiện gần 200 ca can can thiệp tim mạch, đạt tỷ lệ thành công trên 98%. Trong đó, có nhiều ca can thiệp phức tạp đòi hỏi chuyên môn cao như: tắc thân chung, tổn thương chia nhánh, tắc hoàn toàn mạn tính, tái hẹp nặng trong stent… trên nền bệnh nhân cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý gan thận…

Số lượng bệnh nhân tim mạch đến thăm khám: Hàng năm, Khoa Tim mạch – Tim mạch Can thiệp BVĐK Hồng Ngọc có hơn 20.000 người thăm khám, trung bình 60 ca/ ngày. Trong đó, 70% bệnh nhân ở Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc, 30% ở các tỉnh miền Trung và phía Nam. Qua đó, khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ của bệnh viện trong cộng đồng.

Nhiều ca bệnh phức tạp đã được đội ngũ y bác sĩ tại BV Hồng Ngọc cứu chữa thành công. Một trường hợp điển hình là bệnh nhân P.T.T.Chung (nữ, 65 tuổi) từ Nha Trang ra Hà Nội du lịch, bị nhồi máu cơ tim cấp trong đêm. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm và từng bị tai biến, tình trạng vô cùng nguy kịch. Với sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn 1 mạch máu trên nền cả mạch máu bị hẹp nặng, đối mặt với nguy cơ tử vong cao. Ngay trong đêm, ThS.BS. Hải đã can thiệp kịp thời, cứu sống bệnh nhân.

Một ca cấp cứu khác cũng căng thẳng không kém là bệnh nhân Đ.V.T (82 tuổi, sống tại Hà Nội), từng đặt 2 stent mạch vành. Qua máy DSA, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tái hẹp động mạch vành tại vị trí thân chung và đoạn chia nhánh từ thân chung ra 2 động mạch máu lớn, nơi từng đặt stent. Với kinh nghiệm và chuyên môn cao của ê - kíp bác sĩ cùng sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, bệnh nhân được cứu sống. Cả 2 stent được đặt chính xác và an toàn bằng kỹ thuật Culotte stent.

Thường xuyên tổ chức, tham gia nghiên cứu và trình bày trong các Hội thảo, Hội nghị Quốc tế: BVĐK Hồng Ngọc đã tổ chức và tham gia nhiều Hội nghị quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch. Trong đó, các bác sĩ tại Hồng Ngọc đã trình bày nhiều nghiên cứu, báo cáo có tính thực tiễn cao. Những Hội nghị này không chỉ tạo cơ hội trao đổi kiến thức mà còn giúp bệnh viện cập nhật và áp dụng những kỹ thuật mới nhất vào điều trị.

"Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi rất tự hào trước những bước tiến vượt bậc trong can thiệp và điều trị bệnh tim mạch khi được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Mỗi thành tựu đạt được, mỗi ca cấp cứu thành công, mỗi bệnh nhân được chữa khỏi không chỉ là kết quả của ứng dụng tiến bộ mới, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể y bác sĩ tận tâm, luôn đặt trái tim và trách nhiệm của mình vào từng ca bệnh. Đây cũng chính là thành quả của chiến lược đầu tư đúng đắn, lâu dài vào công nghệ mới và không ngừng nâng cao trình độ y bác sĩ của Ban Lãnh đạo BV Hồng Ngọc. -ThS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp BVĐK Hồng Ngọc cho biết.

Trên hành trình đầy tự hào nhưng không ít chông gai này, BV Hồng Ngọc và Khoa Tim mạch - Tim mạch Can thiệp đã không ngừng nỗ lực để khẳng định vai trò tiên phong của mình trong việc mang lại cuộc sống mới cho hàng ngàn bệnh nhân. Với sự cam kết chắc chắn và tinh thần trách nhiệm cao, Hồng Ngọc sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, kỹ thuật để ứng dụng trong điều trị tim mạch, hướng tới xây dựng một Trung tâm Tim mạch Can thiệp hiện đại và toàn diện tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống y tế công lập đang bị quá tải, việc đầu tư và phát triển mạnh mẽ những Trung tâm Tim mạch Can thiệp chất lượng cao như Hồng Ngọc sẽ giúp nhiều bệnh nhân được tiếp cận với công nghệ tiên tiến và dịch vụ y tế hiện đại, đồng thời giảm tải áp lực lên y tế công. Đây không chỉ là cam kết, mà còn là sứ mệnh lâu dài của Hồng Ngọc với một Trung tâm Tim mạch đẳng cấp quốc tế, mang lại niềm tin và sự an tâm tuyệt đối cho mỗi bệnh nhân trên hành trình tìm lại sức khỏe và hạnh phúc.