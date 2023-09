Công ty thực phẩm PepsiCo chung tay mang ước mơ trung thu tới điểm trường Gia Lai

Gần 1.000 học sinh các điểm trường tại Chư Sê và Chư Prong của tỉnh Gia Lai đã có đêm Trung thu đáng nhớ bên bạn bè và thầy cô, với các hoạt động trải nghiệm thú vị do cán bộ công nhân viên Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam cùng Trung tâm Tình nguyện Việt Nam, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội Gia Lai tổ chức.

Trung thu không chỉ có Đoàn viên

“Theo truyền thống Việt Nam, Tết Trung thu là dịp tạ ơn trời đất và các vị thần vì đã mang mưa đến, cho mùa màng bội thu. Trong ngày này các thành viên trong gia đình sẽ sum họp, quây quần cùng ăn bữa cơm. Bên cạnh ý nghĩa truyền thống đẹp đẽ đó, giờ đây Trung thu còn là dịp toàn xã hội, các tổ chức và cá nhân thể hiện sự quan tâm tới trẻ em bằng hành động thiết thực, chung tay trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, giúp các em chắp cánh ước mơ bay cao bay xa” - bà Nguyễn Mai Chi, Giám đốc Đối ngoại & Truyền thông, trưởng đoàn tổ chức chương trình Trung thu Chắp cánh ước mơ của Công ty thực phẩm PepsiCo Việt Nam chia sẻ.

Theo thông lệ hàng năm tổ chức chương trình Trung thu ở các địa bàn khó khăn, ngay từ cuối tháng 8/2023, Ủy ban Vòng tay Nhân Ái của Pepsico đã kêu gọi toàn thể công nhân viên chung tay tổ chức chương trình trung thu cho các em học sinh tại Trường THCS Dân tộc Nội trú Huyện Chư Sê (Ia Pa, Chư Sê), Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Ia Băng, Chư Prong) và các trường tiểu học lân cận vào tối 27-28/9/2023, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh các dân tộc. Toàn bộ chương trình đều do các cán bộ công nhân viên PepsiCo lên ý tưởng, chuẩn bị vật phẩm, đóng gói, vận chuyển lên điểm trường và trực tiếp tham gia khâu tổ chức. Cùng với sự phối hợp và giúp đỡ nhiệt thành từ Trung tâm Tình nguyện Việt Nam, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội Gia Lai, chương trình đã diễn ra sôi nổi và tràn ngập tiếng cười.

Chương trình ở mỗi điểm trường kéo dài từ đầu giờ chiều tới tối với các gian hàng trải nghiệm đa dạng, các cuộc thi và trò chơi truyền thống xen kẽ hoạt động hiện đại, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Góc này là trải nghiệm làm đèn ông sao truyền thống, bày mâm cỗ Trung thu… Góc kia các em chơi các trò chơi truyền thống đập niêu, kéo co xen kẽ các câu đố vui dí dỏm. Góc khác là triển lãm tranh vẽ từ cuộc thi do nhà trường phát động với chủ đề “Ước mơ tương lai” với mong muốn các em góp phần xây dựng quê hương Gia Lai trù phú, hiện đại, giữ vững bản sắc và bảo vệ môi trường. Trong buổi tối Trung thu, các em cùng thầy cô giáo còn tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, chia sẻ với chị Hằng chú Cuội về thành tích, ước mơ của mình… Phần thú vị và được các bạn nhỏ chờ đón nhất bao giờ cũng là xem múa lân, phá cỗ, rước đèn trung thu và phát quà. Với những món quà Trung thu do công nhân viên PepsiCo tự tay chuẩn bị, các em có thể chia sẻ với gia đình hay cùng bạn bè thắp sáng khoảng sân các ngôi nhà trên bản xa bằng những lồng đèn xinh xắn. Thật ấm lòng khi nhìn thấy những nụ cười trên môi các em nhỏ, những nụ cười của tuổi thần tiên mà các em xứng đáng có được.

Đặc biệt, ngoài các phần quà bánh kẹo, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, PepsiCo còn mang đến cho các em những món quà truyền cảm hứng khác như trao học bổng cho các học sinh khó khăn vươn lên trong học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn đội; trao tặng cho thư viện những cuốn sách khuyến đọc với mong muốn khai mở tri thức, lan tỏa tinh thần dám ước mơ- dám nghĩ - dám làm; và cả những tấm hình chụp và in tặng ngay tại chương trình, như một kỉ niệm đẹp của các em trong mùa Trung thu đặc biệt này.

Trong dịp Trung thu này, PepsiCo cùng Tỉnh đoàn đã trao 60 phần quà (mỗi suất trị giá một triệu đồng) và 20 phần quà ( gồm một xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng) kèm balo cho 80 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn và tích cực hoạt động đoàn đội. Với mong muốn ghi nhớ nguồn cội và lưu giữ văn hóa truyền thống, Pepsico tặng một bộ cồng chiêng trị giá 80 triệu đồng cho trường THCS Dân tộc Nội trú Huyện Chư Sê. PepsiCo cũng tặng một công trình sân chơi thể thao giá trị 20 triệu đồng cho Trường THCS Nguyễn Chí Thanh.

“Những món quà và chương trình mà PepsiCo cùng các đơn vị đồng hành dày công chuẩn bị thể hiện sự trân trọng truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp, mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương tới thế hệ tương lai của đất nước, tô đậm ước mơ đóng góp cho sự giàu đẹp và hiện đại của tỉnh nhà, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Đồng hành toàn diện với vùng nguyên liệu Tây Nguyên

Gần hai thập kỉ qua, PepsiCo luôn tìm kiếm các cơ hội để đồng hành và hỗ trợ cộng đồng dân cư Tây nguyên, cụ thể là tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk - ba vùng nguyên liệu lớn nhất của PepsiCo tại Việt Nam, với mục tiêu có được nguồn cung cấp khoai nguyên liệu nội địa ổn định cho sản xuất, và từng bước xây dựng sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Từ năm 2008, đã có hơn 1.000 nông dân sinh sống tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk được PepsiCo triển khai hỗ trợ chương trình trồng khoai tây bền vững. PepsiCo cung cấp cho nông dân khoai giống chất lượng cao và hỗ trợ phương pháp kĩ thuật tiên tiến trong từng giai đoạn, giúp nông dân tham gia chương trình đạt sản lượng thu hoạch 35.000 tấn khoai trên hơn 1.500 hecta đất. Tính trung bình, năng suất thu hoạch khoai đã tăng 3 lần so với trước khi thực hiện chương trình, đạt 23-26 tấn/hecta (năng suất cao nhất là 44 tấn). Không những thế, sự hỗ trợ của PepsiCo còn giúp nông dân tiết kiệm tới 3.741m3 nước cho mỗi hecta trồng khoai tây, giảm tỉ lệ xói mòn và tăng chất lượng dinh dưỡng trong đất. Chỉ riêng năm 2022, ước tính lượng nước tiết kiệm được trong khuôn khổ chương trình lên tới hơn 5 triệu m3.

Nhờ chính sách nông nghiệp xanh, ưu tiên sử dụng nhân lực bản địa, cùng cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra mà hàng ngàn nông dân tại ba tỉnh Tây Nguyên được đảm bảo thu nhập, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho mình, gia đình và môi trường xung quanh; và hàng triệu người Việt được sử dụng sản phẩm snack khoai tây tươi chất lượng quốc tế với mức giá tốt nhất. Đây cũng là lí do Lay’s - thương hiệu snack khoai tây tươi của PepsiCo - xuất sắc lọt vào top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2023 (Giải thưởng thường niên do Hội Sở hữu Trí tuệ tổ chức).

“Thực hiện chương trình Trung thu hàng năm tại vùng nguyên liệu bên cạnh nhiều hoạt động ý nghĩa khác như là cách PepsiCo thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng và mong muốn gắn bó lâu dài. Đồng hành xây dựng sự phát triển bền vững của cộng đồng từ việc đảm bảo mọi trẻ em ở địa bàn khó khăn đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và thiết thực, giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Đi xa cùng nhau mới là điều chúng tôi hướng đến!” Ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp tự hào chia sẻ.

Theo đó, PepsiCo sẽ còn có thêm những hoạt động khác để quay lại hỗ trợ cộng đồng, bên cạnh việc tiếp tục hợp tác với nông dân và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho Tây Nguyên trong thời gian tới.