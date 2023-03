Công ty Singapore tặng đồng hồ Rolex, vàng thỏi cho hơn 300 nhân viên

TPO - Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Long An thông tin đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Bộ Công an liên quan đến luật sư Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TPHCM), đây là một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo ở vụ án Tịnh thất Bồng Lai.