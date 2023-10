Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV: 8 năm tiên phong, gặt 'quả ngọt'

TP - Là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam tiếp cận, vận hành và làm chủ công nghệ ngành công nghiệp mới sản xuất Alumin, sau 8 năm thành lập, Công ty nhôm Đắk Nông-TKV (DNA) đã vượt qua chông gai, thách thức, gặt hái nhiều “quả ngọt”.

Cùng với Nhà máy alumin Tân Rai, Nhà máy alumin Nhân Cơ thuộc Cty Nhôm Đắk Nông-TKV (DNA) là một trong hai dự án thí điểm trong ngành công nghiệp mới - công nghiệp khai thác chế biến quặng bauxite để sản xuất alumin tiến tới sản xuất nhôm do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư.

Ngày 1/10/2015, DNA được thành lập, trực tiếp quản lý và vận hành Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ với mục tiêu lợi nhuận, sử dụng có hiệu quả phát triển nguồn vốn và các nguồn lực do Cty mẹ - TKV giao. Ngày 10/11/2016, những tấn sản phẩm Hydrate đầu tiên của Nhà máy Alumin Nhân Cơ chính thức ra lò. Ngày 1/7/2017, nhà máy alumin chính thức đi vào vận hành thương mại.

Theo lãnh đạo DNA, thời điểm đó vô cùng khó khăn và thử thách. Doanh nghiệp (DN) phải tiếp nhận, quản lý và vận hành một dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến với một đội ngũ cán bộ công nhân tay nghề còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tế trong ngành alumin. Dây chuyền sản xuất alumin hoạt động chưa được ổn định; giá alumin trên thị trường thế giới có sự tăng giảm bất thường…Nhưng chính từ những khó khăn, thử thách đó đã tạo ra động lực để cán bộ công nhân viên DNA vươn lên, khẳng định mình.

Dưới sự quản lý và chỉ đạo của TKV, sự điều hành của Ban giám đốc Cty và sự đồng tâm, nỗ lực của hơn 1.000 cán bộ công nhân lao động, DNA đã nhanh chóng ổn định nguồn nhân lực, thực hiện tái cơ cấu lao động. Đồng thời, làm chủ dây chuyền công nghệ, phát huy các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, dự án đã có lợi nhuận trên 13,6 tỷ đồng, sớm hơn so với thời gian dự kiến. Năm 2018, công ty đã sản xuất 655.000 tấn alumin quy đổi và đạt công suất thiết kế. Đến năm 2019, sản lượng alumin quy đổi đạt 686.568 tấn, đạt 105% công suất thiết kế. Năm 2020, sản lượng của công ty đã đạt 110% công suất thiết kế với 715.268 tấn.

Năm 2021 sản lượng Alumin quy đổi do DNA thực hiện hơn 737.000 tấn, đạt 113% công suất thiết kế. Doanh thu khoán năm 2021 của Cty thực hiện được 2.952 tỷ đồng. DN nộp ngân sách hơn 400 tỷ đồng.

Bước sang năm 2022, doanh thu khoáng sản đạt trên 3.509 tỷ đồng, đạt gần 128% so với kế hoạch năm, gần bằng 120% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận giao khoán ước thực hiện 103 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022 được giao 10 tỷ đồng. Nộp ngân sách 401 tỷ đồng, bằng 97% so với năm 2021. Tiền lương bình quân người lao động năm 2022 gần 14 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,7% so với kế hoạch và 2,2% so với năm 2021.

Năm 2022, DNA thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng cho các hoạt động như: Xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng trường học, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam…

Trong 8 tháng đầu năm 2023, do tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và vướng mắc trong đền bù GPMB, cộng với thời tiết mưa lớn nhiều ngày đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác khai thác quặng nguyên khai. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và linh hoạt của ban lãnh đạo điều hành và tập thể người lao động, DNA đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Doanh thu khoáng sản lũy kế đến hết tháng 8/2023 đạt TH/KH= 2.585,6/3.658,2 tỷ đồng, đạt 70,7% kế hoạch năm 2023; tiền lương người lao động bình quân đạt hơn 13,7 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước lũy kế năm là: TH/KH=281.803/390.551, đạt 72,16% kế hoạch năm 2023.

DNA tiếp tục chú trọng đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ thông tin, tự động hóa trong hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, công ty luôn coi trọng và tích cực phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ công nhân viên. Từ đó, hàng trăm sáng kiến hữu ích đã được đưa vào áp dụng nhằm hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, góp phần ổn định và vận hành hiệu quả Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ.

Với những kết quả như trên, hàng năm DNA đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương trong nhiều lĩnh vực.