Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu - Lựa chọn top đầu về in ấn chuyên nghiệp

Hiện nay, Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu là một trong những cơ sở in ấn quảng cáo chuyên nghiệp, uy tín trên thị trường. Tại đây cung cấp dịch vụ in ấn quảng cáo, in nhanh kỹ thuật số, in uv theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt công ty cam kết thời gian gia công nhanh chóng, đúng chuẩn kỹ thuật, kịp tiến độ bàn giao tới khách hàng.

Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu cung cấp đa dạng các loại dịch vụ in quảng cáo

Là một trong những cái tên có độ phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong khu vực và toàn quốc. Đặc biệt, đơn vị luôn đặt chất lượng lên hàng đầu khi đầu tư mạnh vào các loại trang thiết bị, máy móc hiện đại để phục vụ công việc. Những loại máy in mà đơn vị nhập khẩu và sử dụng đều là loại tốt, đảm bảo tạo ra các sản phẩm có độ tỉ mỉ cao, màu sắc nổi bật chuẩn chỉnh. Sao cho phát huy được tối đa hiệu quả mà khách hàng muốn.

Không chỉ vậy, với hệ thống máy móc phong phú, Công ty in ấn Quảng cáo Thương hiệu đang hướng đến hoạt động mạnh mẽ ở 2 công nghệ in ấn đang được ưa chuộng nhất hiện nay: In nhanh kỹ thuật số, in UV. Từ đó có thể cung cấp đa dạng các những dịch vụ in ấn quảng cáo theo nhu cầu của khách hàng. Cụ thể:

Các lĩnh vực in kỹ thuật số:

Đây là một lĩnh vực rất được yêu thích bởi tính tiện lợi và chất lượng sản phẩm mang tới.

• In hiflex băng rôn, in hiflex làm hộp đèn, backdrop, banner, pano, billboard,…

• In decal sữa, in decal trong, in decal lưới, in decal mờ, decal tem xe, decal 3M, decal phản quang, decal 7 màu, decal crom, in tem nhãn, in sticker, in poster và in hashtag,…

• In PP có keo/không keo, in PP dùng trong nhà hoặc ngoài trời, PP cán decal, in POSM, PP cán format, in dangler, in divider, in standee, in tem nhãn…

• In backlit film với loại có keo hoặc không keo hoặc in tranh đèn siêu mỏng,…

• In canvas loại bóng, in canvas loại mờ, làm tranh canvas,…

Lĩnh vực in UV:

Với loại hình in công nghệ cao UV này, Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu nhận:

• In bạt UV: In bạt không gân, in bảng hiệu UV, in hộp đèn UV, in bạt UV xuyên đèn, in UV khổ lớn, in trần xuyên sáng...

• In UV decal: In UV decal sữa, in UV decal trong, in UV decal lưới, in decal trong mực trắng, in UV trên decal 3M,...

• In PP UV xuyên đèn

• In UV vải: In UV simili, In UV vải silk, in tranh UV treo tường và in tranh UV vải canvas,...

• In UV trên giấy dán tường, in tranh...

• In UV trên backlit film: In UV trên backlit film có keo, In UV hộp đèn backlit film, in UV trên backlit film không keo,...

Những lợi ích nổi bật khi chọn Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu

Đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường mà Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu có được tệp khách hàng lớn và hệ thống xưởng in quy mô tuyệt vời. Cùng việc trang bị hệ thống máy móc tiên tiến, nhờ đó đơn vị tự tin cam kết:

• Đơn vị nhận in mọi mẫu thiết kế theo yêu cầu từ phía khách hàng. Đảm bảo bản in hoàn thiện cùng với tính chính xác cao trong từng chi tiết. Công ty còn đặc biệt hỗ trợ thiết kế bản in tới khi khách hàng cảm thấy ưng ý nhất.

• Công ty in ấn này còn hỗ trợ gói hàng ngay tại nhà xưởng và giao hàng đến các tỉnh thành trên toàn quốc một cách nhanh chóng, sao cho tiết kiệm thời gian nhất.

• Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu hỗ trợ tư vấn 24/7 để giúp khách hàng lựa chọn được dịch vụ in uv, in quảng cáo giá rẻ phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

• Luôn cam kết chất lượng bản in đạt yêu cầu với màu sắc thiết kế hài hoà, rõ nét đúng theo yêu cầu của khách hàng.

• Thời gian gia công nhanh để hạn chế phát sinh chi phí, hỗ trợ đổi trả hàng nếu có lỗi từ nhà sản xuất.

• Khách hàng nếu đặt in ấn phẩm với số lượng lớn thì sẽ được hưởng mức chiết khấu cao, giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

• Ngoài ra, Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu còn có dịch vụ bảo hành, bảo trì, hậu mãi sau in ấn để bảo vệ quyền lợi của mọi khách hàng.

Có thể nói, Công ty In ấn Quảng cáo Thương hiệu là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang có nhu cầu in ấn phẩm. Vì vậy, nếu có nhu cầu cũng như muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về đơn vị cũng như muốn sử dụng dịch vụ in ấn thì có thể liên hệ theo thông tin dưới đây. Đội ngũ nhân viên Chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng nhiệt tình nhất.

Thông tin liên hệ

Công Ty In Ấn Quảng Cáo Thương Hiệu

TRỤ SỞ CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH

ĐC: 285/9 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,TP.Hồ Chí Minh

ĐT / Zalo: 0906.34.8765 - 0961.17.44.43

CHI NHÁNH: TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐC: Quốc lộ 1A Thôn Quảng Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

ĐT / Zalo: 036 993 46 50 - 0898 126 922