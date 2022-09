Công ty Điện lực Đắk Nông: Chủ động ứng phó với bão Noru

Trước những diễn biến của cơn bão số 4 (Noru), Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung toàn lực, khẩn trương triển khai công tác ứng phó mưa bão xảy ra.

Công ty và các Điện lực trực thuộc tiếp tục theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão Noru. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Công ty yêu cầu Tiểu ban Chỉ huy PCTT-TKCN của các Điện lực, Đội quản lý vận hành (QLVH) lưới điện cao thế rà soát lại phương án PCTT & TKCN theo phương châm bốn tại chỗ.

Các Điện lực trực thuộc có phương án PCTT & TKCN hiệu quả nhất, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc website http://www.kttv.gov.vn để chủ động sẵn sàng ứng phó, với mưa bão xảy ra.

Khi xảy ra thiên tai, các Điện lực trực thuộc chủ động huy động các lực lượng xung kích trong nội bộ Công ty và các đơn vị xây lắp trên địa bàn quản lý khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện. Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện ứng phó, khắc phục mưa bão; tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân.

Công ty chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng trực, đội xung kích, trang bị hậu cần, sẵn sàng làm nhiệm vụ tham gia ứng phó khắc phục thiên tai. Đồng thời chuẩn bị nhân sự, trang bị xe chuyên dụng, dụng cụ, hậu cần, sẵn sàng hỗ trợ khắc phục sự cố kịp thời các tỉnh bạn khi Tổng công ty Điện lực miền Trung huy động.

Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan tuyệt đối đảm bảo an toàn cho tính mạng của cán bộ công nhân viên (CBCNV). Chỉ khi thời tiết ổn định, kiểm tra các điều kiện an toàn cho phép mới triển khai việc kiểm tra thiệt hại, khôi phục cung cấp điện. Cần lưu ý lực lượng an toàn di chuyển các địa bàn vùng trũng bị ngập lụt, nước sâu, chảy xiết; các địa bàn có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và các mối nguy hiểm khác.

Đặc biệt ưu tiên khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho khu vực trung tâm tỉnh lỵ, huyện lỵ, đặc biệt là trụ sở UBND tỉnh, nhà máy nước, bệnh viện, cơ quan quân đội, công an, Ban chỉ huy PCTT & TKCN địa phương... trong thời gian sớm nhất.

Bộ phận Công nghệ thông tin kiểm tra hạ tầng hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR) và công nghệ thông tin đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sản xuất kinh doanh khi có ảnh hưởng của thiên tai; phân công cụ thể lực lượng ứng trực xử lý sự cố hệ thống VTDR và CNTT; đảm bảo đường truyền kết nối các TBA không người trực, mạng VTDR và CNTT.

Trong mọi tình huống, công tác xử lý sự cố và khắc phục thiệt hại đều phải tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy định. Lãnh đạo các Điện lực trực thuộc điều hành trực tiếp công tác khắc phục sự cố lưới điện và chuẩn bị ứng phó, khắc phục thiệt hại khi thiên tai xảy ra trên địa bàn quản lý. Đồng thời triển khai các phương án PCTT&TKCN đã được duyệt để đảm bảo an toàn cung cấp điện, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra. Các đơn vị huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, hậu cần đảm bảo khôi phục sự cố lưới điện và cung ứng điện nhanh nhất khi bị gián đoạn do thiên tai.

Các Tổ trực ban của các Điện lực trực thuộc Công ty nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty trước 6 giờ 30 và 14 giờ 30 phút hằng ngày.