Công ty cổ phần VPickleball Việt Nam ra mắt phần mềm ứng dụng VPickleball phiên bản Beta

Ngày 9/1, Công ty Cổ phần Vpicklepall Việt Nam chính thức công bố ra mắt phiên bản phần mềm ứng dụng vPickleball, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ thể thao tại Việt Nam và trên thế giới.

vPickleball được phát triển với mục tiêu mang lại một nền tảng đa chức năng, đáp ứng nhu cầu quản lý câu lạc bộ, hội nhóm, luyện tập và tổ chức giải đấu cho bộ môn pickleball. Phần mềm tích hợp các tính năng vượt trội bao gồm:

Quản lý câu lạc bộ: quản lý thông tin câu lạc bộ theo hội các cấp địa phương (huyện, thành phố, tỉnh,…), lưu trữ và theo dõi thông tin lịch sử thành viên và các thành tích; lên lịch sự kiện, trận đấu giao hữu, giải đấu; quản lý thu chi quỹ câu lạc bộ,…

Quản lý hội viên: Phân loại thành viên theo cấp độ (người mới, bán chuyên, chuyên nghiệp); lưu trữ thông tin cá nhân, lịch sử thi đấu, thành tích từng thành viên,…

Quản lý giải đấu - Thẻ điểm thông minh: xây dựng giải đấu quy mô nhỏ đến lớn với các quy định linh hoạt; Tự động lên lịch thi đấu và phân chia bảng đấu; Hiển thị bảng điểm, xếp hạng và kết quả ngay khi trận đấu kết thúc. Hệ thống ghi nhận và cập nhật điểm số của từng trận đấu theo thời gian thực; tổng hợp số liệu về giao bóng, thắng/thua và các chỉ số kỹ thuật khác.

Thẻ điểm thông minh trên ứng dụng Vpickleball

Hệ sinh thái pickleball: Kết nối người chơi, câu lạc bộ và huấn luyện viên trong cùng nền tảng. Đăng tải hình ảnh, video và bài viết về các trận đấu, sự kiện hoặc kinh nghiệm chơi.

Giao lưu kết nối và tìm bạn chơi: Kết nối người chơi có cùng cấp độ trong khu vực hoặc toàn cầu; kết nối các câu lạc bộ trong tỉnh, các tỉnh tổ chức các trận giao hữu, sự kiện cộng đồng. Cho phép các câu lạc bộ tự quản lý thông tin của câu lạc bộ nhưng vẫn có sự liên thông với hệ thống tỉnh. Cùng nhiều tính năng tiện ích vượt trội khác như đặt sân, tìm sân quanh đây, tìm bạn chơi, kết nối công việc…, hỗ trợ đào tạo bằng việc kết nối với huấn luyện viên online, hỗ trợ tổ chức giải bằng việc kết nối với trọng tài online, cấp mã thành viên tiêu chuẩn với ký hiệu (VPA + mã số),…

Phần mềm vPpickleball có giao diện thân thiện với mọi đối tượng người dùng, dễ sử dụng trên cả điện thoại và máy tính, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ hoá.

Đặc biệt, vPickleball đã được phát triển với sự hợp tác và ủng hộ từ Liên đoàn Pickleball Thế Giới - The Pickleball World Federation (The PWF). Sự hợp tác này bảo đảm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và trong tương lai sẽ kết nối với hệ thống liên đoàn thế giới The PWF nhằm đáp ứng phù hợp với nhu cầu của các giải đấu chuyên nghiệp trên toàn cầu.

"Chúng tôi rất vui mừng khi vPickleball được Liên đoàn Pickleball Thế Giới (The Pickleball World Federation – The PWF) ủng hộ và hợp tác. Đây là bước ngoặt lớn giúp phần mềm nhanh chóng trở thành công cụ hữu ích đối với các vận động viên và các giải đấu trên toàn thế giới." Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch IGB Group – Trưởng Ban cố vấn Nghiên cứu và phát triển hệ thống phần mềm vPickleball chia sẻ.

vPickleball đã sẵn sàng được phân phối tới các đối tượng sử dụng bao gồm các câu lạc bộ, vận động viên chuyên nghiệp, và cộng đồng người yêu thích bộ môn pickleball.

Về ứng dụng vPickleball là sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vpickleball Việt Nam. Phần mềm do IGB Group nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm. IGB Group là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển các phần mềm ứng dụng thông minh về văn hóa, thể thao và du lịch. Công ty đã khẳng định vị trí với nhiều sản phẩm đột phá, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.